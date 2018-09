Regenbogen auf Wunsch: Testlauf für Beleuchtung auf Kasseler Königsstraße

Testlauf bestanden: Die neuen LED-Leuchten für die Königsstraße sind im unteren Bereich der Straße – hier in Höhe Druselturm – in Betrieb genommen worden. Die Lichttechnik ist steuer- und regelbar. Der äußere Ring funktioniert als Lichtband. Hier gerade in der Farbe Blau. Zu besonderen Anlässen kann der Außenring auf farbiges Licht umgeschaltet werden.

„Wow, was für eine überraschende Licht-Schau!“ Ute Horn-Wendel und Farhang Latifi bummeln am Mittwochabend nichts ahnend über die Königsstraße, genau in dem Moment, als die Generalprobe für die neue Straßenbeleuchtung beginnt.

In elf Metern Höhe erstrahlen in Zweier-Reihen die tellerförmigen Beleuchtungskörper zum ersten Mal in voller Pracht: Nach unten in hellweißem LED-Licht und am darüberliegenden Ringband in sattem Blau. „Meine Lieblingsfarbe“, sagt Ute Horn-Wendel erfreut und blickt gebannt auf das Spektakel über ihrem Kopf. Dann wechselt das Blau in einem weichen Übergang ins Grün. „Mal gucken, ob die jetzt alle Regenbogenfarben ausprobieren“, sagt sie. Aber da ist auch schon die Alltags-Weiß-in-Weiß-Version eingestellt – so wie die Leuchten künftig wohl am häufigsten zu sehen sein werden.

+ Testbetrieb: Ute Horn-Wendel und Farhang Latifi entdeckten während eines Bummels über die Königsstraße die neue Beleuchtung. Ihnen gefiel’s. © Andreas Fischer

Das Farbenspiel soll nur zu speziellen Anlässen zum Einsatz kommen. Beispielsweise heute, ab 20 Uhr, im Rahmen des Markt- und Kulturfestivals mit Mitternachtsshopping.

Allerdings sind die 18 großformatigen Ringleuchten, die paarweise in 25-Meter-Abständen über der Straße zu schweben scheinen, zunächst nur auf dem Abschnitt Untere Königsstraße zu sehen. Im nächsten Jahr sollen dann weitere 42 über der Oberen Königsstraße angebracht werden. Auch hier ersetzen dann die stromsparenden technischen Neuheiten die in die Jahre gekommene alte Straßenbeleuchtung.

Technisch möglich ist eine Menge. Und Arnd Lugner, Markus Spannaus und Jochen Gödde von der Städtische Werke Netz + Service GmbH, die die Funktionen und Leuchtstärken der neuen Lampen über einen Laptop steuern können, probieren einige Farbspiele aus. Aber sie versichern: „Das sind nur Tests, wir werden im Alltag kein farbiges Disneyland schaffen.“

Eindrucksvoll ist es, wenn sie die Straße mit maximaler Leuchtkraft (50 Lux) erhellen und sich ein taghelles, angenehmes Licht über die Untere Königsstraße legt. Die alte Beleuchtung hatte eine Stärke von 7,5 Lux, die neue erbringt im Durchschnitt 20 Lux. Der Lichtraum umfasst die gesamte Straßenbreite inklusive Gehwege. Der Raum wirkt großzügig, dunkle Ecken gibt es da nicht mehr. Der Unterschied zu den alten, räumlich begrenzten Kugelstandleuchten fällt auf.

+ Fachmänner: Arnd Lugner, Markus Spannaus und Jochen Gödde (von links) von der Städtische Werke Netz + Service GmbH können die Funktionen der Leuchten per Computer steuern. © Andreas Fischer

„Die maximale Stärke, die am Mittwochabend getestet wurde, ist nur eine Option. Etwa die Hälfte dieser Lichtstärke wird voraussichtlich die Standardbeleuchtung sein“, sagt Markus Spannaus.

Rundum zufrieden mit dem Probelauf sind auch Bürgermeister Dirk Stochla und Stadtbaurat Christof Nolda, die am Mittwoch begeistert vor Ort waren: „Die neuen Leuchten sind individuell für Kassel und den repräsentativen Charakter der Königsstraße entwickelt worden“, betont Nolda. In den Prozess waren neben der Städtische Werke Netz + Service GmbH auch die City-Kaufleute eingebunden. „Das Ergebnis ist etwas ganz Besonderes“, so Nolda: „Es wird stilbildend für die Königsstraße sein.“

Von Christina Hein