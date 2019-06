Regierungspräsident Walter Lübcke starb durch Kopfschuss aus nächster Nähe

Kassels Regierungspräsident Dr. Walter Lübcke starb durch einen Kopfschuss aus nächster Nähe. Das teilten Landeskriminalamt und Staatsanwaltschaft mit. Vom Täter fehlt noch jede Spur.

Aktualisiert am 3. Juni um 18.50 Uhr: Lübcke war am frühen Sonntagmorgen mit einer Schussverletzung am Kopf tot aufgefunden worden. Nun ermittelt das Landeskriminalamt (LKA) zum Tod des 65-Jährigen.

Einen ausführlichen Nachruf zum Tod von Regierungspräsident Dr. Walter Lübcke lesen Sie hier. Was bisher bekannt ist zum Tod Lübckes, finden Sie gesammelt in diesem Artikel. Auch Lübckes Heimatort Istha trauert.

Newsticker von der Pressekonferenz zum Nachlesen:

++ 17.50 Uhr: Auch die letzte Frage der Journalisten bleibt unbeantwortet: Ob Lübcke einen Waffenschein besaß, verrät Streiff nicht. Damit endet die Pressekonferenz. Festzuhalten bleibt: Lübcke starb durch ein Projektil. Ein Selbstmord wird ausgeschlossen. Alles andere ist derzeit unklar.

++ 17.45 Uhr: Die Familie des Politikers wird betreut - auch um sie vor einer möglichen weiteren Tat zu schützen. Ein Selbstmord schließen die Ermittler mittlerweile aus. Ob die Tatwaffe gefunden wurde, wollen Polizei und Staatsanwaltschaft nicht verraten. Solche Informationen könnte die Ermittlungen gefährden.

++ 17.43 Uhr: Viele Antworten gibt es nicht: Die Ermittler wissen derzeit nicht, wann der Schuss gefallen ist. Es gibt auch keine Hinweise, was auf der Kirmes passiert sein könnte.

++ 17.42 Uhr: Es wird in alle Richtungen ermittelt, sagt LKA-Chefin Thurau. Noch gibt es keine Hinweise auf ein Motiv. Lübcke hatte sich auch dezidiert zur Flüchtlingspolitik geäußert. Dass dies eine Rolle spielen könnte, ist bislang völlig unklar. Hinweise dafür gebe es nicht.

++ 17.40 Uhr: Um den Fall aufzuklären, wurde eine Sondereinheit aus 20 Polizisten gebildet, die vom Bundeskriminalamt unterstützt wird. LKA-Chefin Thurau bittet, nicht über die Tat zu spekulieren. Das gefährde die Ermittlungen.

++ 17.35 Uhr: Der Leitende Oberstaatsanwalt Streiff sagt, dass Lübcke in der Nacht auf Sonntag auf der Terrasse seines Wohnhauses gegen 0.30 Uhr von einem Angehörigen gefunden wurde. Wiederbelebungsversuche verliefen erfolglos. Sein Tod wurde um 2.30 Uhr in der Klinik in Wolfhagen festgestellt. Die Obduktion hat ergeben, dass er an den Folgen einer Schussverletzung starb. Das Projektil traf ihn aus nächster Nähe in den Kopf. Konkrete Hinweise auf den oder die Täter gibt es noch nicht. Die Ermittlungen laufen in alle Richtungen.

++ 17.30 Uhr: Gerade sind Thurau, Streiff und die beiden Pressesprecher gekommen. Nun geht es los.

++ 17.25 Uhr: Für Hinweise gibt es eine spezielle E-Mail-Adresse: Jeder, der etwas gesehen hat rund um den Tatort, kann dies an wolfhagen@polizei-hinweise.de senden. Zudem wurde für Zeugen eine Telefonnummer freigeschaltet: 0561/910 4444.

++ 17.10 Uhr:Auf dem Podium werden Sabine Thurau, die Präsidentin des Hessischen Landeskriminalamts, sowie Horst Streiff, Leitender Oberstaatsanwalt, Auskunft geben. Außerdem die beiden Pressesprecher von LKA (Christoph Schulte) und Staatsanwaltschaft (Andreas Thöne).

++ 17 Uhr: In einer halben Stunde beginnt die Pressekonferenz bei der Kasseler Staatsanwaltschaft. Bereits jetzt ist der Versammlungsraum mit Journalisten aus dem gesamten Bundesgebiet besetzt. Der Tod des heimischen Politikers macht weit über die Region hinaus Schlagzeilen.