Todestag von Halit Yozgat: 250 Menschen demonstrieren in Kassel gegen Rassismus

250 Menschen demonstrieren in Kassel gegen Rassismus und für eine Aufklärung des NSU-Skandals.

Anlässlich des Todestages von Halit Yozgat gab es am Samstag eine Demonstration in der Kasseler Innenstadt. 250 Menschen versammelten sich vor dem Rathaus.

Sie protestierten gegen Rassismus und für eine Aufklärung des NSU-Skandals. Nach Kundgebungen zog das Bündnis aus linken Gruppen durch die Königsstraße und über den Holländischen Platz bis vor das Kulturzentrum Schlachthof. Veranstalter war die Initiative 6. April, die sich nach dem Todestag von Yozgat benannt hat.

Die Demonstration stand unter dem Motto „Solidarität statt Schlussstrich“. In ihren Reden forderten die Vertreter unterschiedlicher Initiativen, den NSU-Skandal aufzuklären und die Helfer und Hintermänner der rechten Terrorzelle zur Rechenschaft zu ziehen. In dem Zusammenhang wurde die Justiz kritisiert. Das NSU-Urteil sei zu milde gewesen. Der jahrelange Prozess habe zu viel im Dunkeln gelassen. Auch der Politik und dem Verfassungsschutz wurden Versagen vorgeworfen. Einmal mehr wurde die Forderung bekräftigt, die Holländische Straße in Halitstraße umzubenennen.

