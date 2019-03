Diese berühmte Straße ist das neue Zuhause des Kasseler Obelisken

Nicht nur als erste Fußgängerzone Deutschlands hat die Kasseler Treppenstraße Geschichte geschrieben. Bald wird hier der documenta-Obelisk stehen. Ein Porträt in Zahlen.

Mit dem Obelisken bekommt die Treppenstraße in der Innenstadt nun auch ein documenta-Kunstwerk. Sie wird damit noch bedeutender. Ein Blick auf eine Straße, die nur kurz ist, aber doch viel hat: Geschichte, Gastronomie und eine Mischung aus Glamour und Grau.

2 Pizzerias sorgen auf der Treppenstraße neben einem indischen Lokal, einem Fast-Food-Restaurant, einer Lounge-Shisha-Bar und einer Bäckerei für das leibliche Wohl. Gerade im Sommer zieht es viele Gäste mittlerweile wieder auf die Treppenstraße, um draußen zu essen. Derzeit ist es dazu noch etwas kalt, obwohl die Kulisse durchaus stimmt. Die drei Zierkirschen blühen bereits. Vielleicht klappt es ja Ende der Woche, dann soll das Wetter besser werden. Dann lohnt sich auch ein Blick auf den Geo-Garten – ein Arrangement von charakteristischen Gesteinsarten des niederhessischen Raumes, das einen Einblick geben soll auf die einzigartige Geologie der Landschaft um Kassel, wie es auf Hinweistafeln heißt.

4 großen Filmen diente die Treppenstraße bisher als Kulisse. Sie ist in „Ohne dich wird es Nacht“ mit Curd Jürgens von 1956 zu sehen, in „Rosen für den Staatsanwalt“ mit Walter Giller und Martin Held von 1959, in „Der letzte Fußgänger“ mit Heinz Erhardt von 1960 und nun im Kassel-Tatort, der im Mai in der ARD ausgestrahlt wird. Neben Heinz Erhardt ließ sich noch ein berühmter Erhard auf der Treppenstraße blicken, wenn auch einer ohne t am Ende. Bundeskanzler Ludwig Erhard flanierte am 10. Oktober 1964 über die Treppenstraße.

11 Geschäfte gibt es in der Treppenstraße – darunter sind ein Shop für Briefmarken und Münzen und ein Skateboardladen. Interessant ist, dass die Treppenstraße gleich mit zwei Glücksgriffen aufwarten kann. In Hausnummer 9 findet sich der Konzeptstore namens „Glücksgriff“, gegenüber hat sich der Schwesterladen „Glücksgriff Home“ niedergelassen – ein Geschäft, in dem Wohn- und Dekosachen im Mittelpunkt stehen. Ansonsten ist die Treppenstraße auch für Brautpaare interessant: Es gibt einen Trauringladen und ein Reisebüro, das sich um die Flitterwochen kümmern kann.

14 Monate ist es jetzt her, dass die Sportarena geschlossen hat. Seitdem ist die Treppenstraße am einen Ende wirklich nicht einladend, auch wenn das Gebäude offiziell zur Oberen Königsstraße zählt. Der Leerstand zieht sich, weil sich auch im ehemaligen Schuhladen oberhalb der Sportarena noch nichts getan hat. Hier klebt sogar noch Werbung für längst Vergangenes. Weil die Barmer vor Kurzem von der Treppenstraße weggezogen ist, ließe sich der aktuelle Zustand der unteren Treppenstraße so bezeichnen: Es ist noch Luft nach oben. Immerhin: Das Haus der Sozialwirtschaft, das sich seit Anfang 2018 in der Treppenstraße befindet, hat für eine Belebung gesorgt.

15 ist die höchste Hausnummer, die an der Treppenstraße zu finden ist. In dem Gebäude nahe des Scheidemannplatzes befindet sich ein Spielwarengeschäft.

60 Sekunden ist das Stadtcafé im Kassel-Tatort zu sehen, wobei das eine grobe Schätzung ist. Hier besprechen sich die Kommissare und versuchen, dem Monster von Kassel auf die Spur zu kommen. Eine Sache freilich können sie nicht lösen: Warum das Stadtcafé in der Treppenstraße die Adresse „Obere Königsstraße 41“ hat. Überhaupt ist die Treppenstraße bei der Vergabe von Adressen nicht sonderlich gut weggekommen. Das Stadthotel mit Eingang Treppenstraße? Ist unter „Wolfsschlucht 21“ zu finden.

65 Jahre ist die Treppenstraße alt. Sie wurde am 9. November 1953 eingeweiht. Damals glänzte sie als erste Fußgängerzone Deutschlands. Geplant wurde die Straße von Professor Werner Hasper, der sich bei einem städtebaulichen Wettbewerb durchsetzte.

70 Meter lang war die Attraktion, die der Treppenstraße im Advent zu überregionaler Bekanntheit verhalf. Die Eisrutsche rief das Interesse hervor und sorgte für viel Spaß bei Jung und Alt. In diesem Jahr wird sie wieder nach Kassel kommen – auf die Treppenstraße natürlich. Der Start wird dann direkt neben dem Obelisken sein.

104 Stufen befinden sich auf der Treppenstraße, die vom Scheidemannplatz bis zur Oberen Königsstraße führt. Der Höhenunterschied auf annähernd 300 Metern ist nicht wirklich gewaltig. Er beträgt 15 Meter. Darüber kann der Obelisk nur lachen – mit seinen 16,20 Metern.