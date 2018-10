Trial-WM in China: Zwei Nordhessen stellen sich dem Balance-Akt auf zwei Rädern

Celina Römmelt und Wolfgang Wenzel aus Niestetal fahren als die einzigen beiden hessischen Starter zur Trial-WM nach China. Was sie dort erwartet, wissen sie allerdings noch nicht.

Es gab eine Zeit, da waren Wolfgang Wenzels Eltern der Verzweiflung nah. Immer dann, wenn ihr zwölfjähriger Sohn wieder mit dem Mountainbike die Treppen „heruntergeshreddert“ ist, wie Wenzel es heute nennt. „Für das Kind muss eine Sportart her“, hätten sich seine Eltern damals gedacht. Kurze Zeit später war der kleine Wolfgang Besitzer eines „Trial“-Fahrrads. Mit 14 Jahren wurde er in den Nationalkader aufgenommen. Heute, weitere 14 Jahre später, hat der mehrfache Deutsche Meister mit seinem Trial-Rad beinahe die ganze Welt bereist. „Südamerika fehlt noch“, sagt der Polizeivollzugsbeamte. In zwei Wochen wird er zu seiner neunten Trial-Weltmeisterschaft nach Chengdu im Westen Chinas aufbrechen.

+ Fahrradtrial Nationalkadertraining beim TSV Heiligenrode und Vorbereitung auf die WM in China mit Wolfgang Wenzel und Celina Römmelt. © Andreas Fischer

Hessenweit war Wenzel lange Zeit der einzige Trial-Fahrer auf internationalem Niveau. Vor einem Jahr sollte sich das ändern: Denn bereits das zweite Jahr in Folge hat sich seine zehn Jahre jüngere Trainingspartnerin Celina Römmelt ebenfalls für den Weltcup qualifiziert.

Mit ihren 18 Jahren gehört die Sandershäuserin – anders als ihr Teamkollege – noch lange nicht zu den alten Hasen im Trial-Sport. „Die jungen Leute fahren schon spritziger“, sagt Wenzel. Für den gebürtigen Kasseler ginge es so langsam also auch darum, „gegen den Altersverfall anzukämpfen“. Bei der WM in China will er unbedingt einen Platz unter den ersten 20 ergattern. Kollegin Römmelt dagegen macht sich keinerlei Duck wegen der Platzierung. „Ich will einfach gut durch die Sektionen kommen“, sagt die Schülerin.

Ingesamt 15 dieser Sektionen werden Wenzel und Römmelt am 7. November bewältigen müssen. Pro Sektion haben sie zwei Minuten Zeit. Zwei Minuten, die es dafür in sich haben. „Danach ist man komplett am Ende“, sagt Römmelt, die genauso wenig wie ihr Trainingspartner weiß, welche Art von Parcour sie in China erwartet. Ob es dabei eher um Schnelligkeit, Ausdauer, Kraft oder Balance gehen wird. Ob über riesige Felsbrocken, Baumstämme oder überdimensionale Kabelboxen gesprungen wird. Genau das sei aber auch das Schöne, meint der Polizeibeamte. „Man muss in allen Bereichen fit sein.“

Celina Römmelt reitet, geht regelmäßig laufen und ins Fitnessstudio. Das Balancieren auf dem Trial-Rad hat sie für sich entdeckt, nachdem sich zuerst ihr Bruder vor Jahren an der Sportart versucht hatte. „Er hat das am Ende nicht durchgezogen“, erzählt Römmelt, die sich seitdem am liebsten jeden Tag auf ihr Trial-Rad schwingen würde. Auch gibt es aktuell noch keinen Anlass für sie, das Trial-Fahren aufzugeben.

„Man stürzt tatsächlich recht selten“, sagt Römmelt. Nervös ist die 18-Jährige bei dem Gedanken an die Weltmeisterschaft trotzdem: „Der schlimmste Moment ist der, wenn man auf der Bühne steht und heruntergezählt wird“, sagt Römmelt. „Aber wenn man dann losfährt, ist plötzlich alles gut.“