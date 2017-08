Trickdiebe stehlen Tasche von Tisch am Friedrichsplatz in Kassel

Kassel. Drei Trickdiebe haben am Montagmittag in der Kasseler Innenstadt einen Gast bestohlen. Die Täter hatten scheinbar unabsichtlich den Tisch eines Ehepaars angerempelt und die anschließende Aufregung genutzt, um unbemerkt deren Tasche vom Tisch zu klauen.

Das Ehepaar aus Nordrhein-Westfalen hatte sich kurz nach dem Diebstahl auf der Documenta-Wache der Kasseler Polizei am Friedrichsplatz gemeldet. Wie der 74-jährige Ehemann gegenüber den Beamten angab, sei es gegen 12.40 Uhr im Außenbereich einer Gastronomie auf dem Friedrichsplatz zu dem Diebstahl seiner schwarzen Lederhandtasche gekommen.

Die drei Männer sollen im Vorbeigehen den Tisch heftig angerempelt haben. Erschrocken hätten er und seine Frau schnell die Gläser auf dem wackelnden Tisch festgehalten. Das Trio sei anschließend auf dem Friedrichsplatz in Richtung Steinweg weitergegangen. Erst kurze Zeit später habe er dann das Fehlen der Tasche bemerkt, in der sich eine Brille im Wert von 1000 Euro, drei Zigarren und ein Feuerzeug befunden hatten.

Bei den drei mutmaßlichen Tätern soll es sich um Männer im Alter von etwa 30 bis 35 Jahren gehandelt haben, die kurze schwarze Haare und ein südosteuropäisches Äußeres hatten.

Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise auf die Täter geben können, sich unter Tel. 05 61/91 00 bei der Kasseler Polizei zu melden. Hinweise auf Taschendiebe in der Innenstadt und verdächtige Beobachtungen in diesem Zusammenhang nehmen während der Kunstausstellung auch die Beamten der Documenta-Wache der Kasseler Polizei am Friedrichsplatz entgegen.

Rubriklistenbild: © picture alliance / dpa