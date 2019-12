Unbekannte verletzten Mann am Stern in Kassel mit Flasche

Zwei Männer sollen einen 33-jährigen Mann im Bereich des Sterns mit einer Bierflasche auf den Kopf geschlagen haben und danach geflüchtet sein.

Die Tat ereignete sich bereits am Sonntag, 15. Dezember, wie die Polizei jetzt mitteilte.

Passanten hatten den verletzten Mann in den frühen Morgenstunden gegen 5.45 Uhr mit blutenden Verletzungen am Kopf in der Kurt-Schumacher-Straße gefunden und die Polizei alarmiert, heißt es in der Mitteilung.

Der aufgeregte 33-Jährige, der in Lohfelden wohnt, habe gegenüber der Polizei geschildert, dass ihn zwei Männer angegriffen hätten. Er kam zur Behandlung ins Krankenhaus.

Da die bisherigen Ermittlungen der Polizei bislang nicht zur Identifizierung der Täter führen konnten und der Ablauf des Geschehens weiter unklar ist, bittet die Polizei Zeugen, sich zu melden.

Hinweise: 05 61/91 00

