Unfall mit Straßenbahn in Kassel: Fahrgast und Beifahrer verletzt

Ein Van ist am Montagmittag gegen 13.45 Uhr auf der Wilhelmshöher Allee in Kassel mit einer Straßenbahn zusammengestoßen. Zwei Menschen wurden verletzt.

Der aus Richtung Wilhelmshöhe kommende Pkw-Fahrer hatte versucht, in Höhe der Torwache am Brüder-Grimm-Platz ein Wendemanöver zu machen, teilt Polizeisprecherin Monique Düker mit. Dabei übersah er offenbar die aus Richtung Rathaus kommende Straßenbahn und es kam zur Kollision.

Der 29-jährige Auto-Beifahrer verletzte sich leicht und kam mit Rückenschmerzen vorsorglich ins Krankenhaus.

Am Van entstand ein Totalschaden in Höhe von 20.000 Euro. Durch das von dem Fahrer der Straßenbahn eingeleitete Bremsmanöver stürzte zudem ein Fahrgast. Die 24-jährige Frau zog sich dabei eine Verletzung am Arm zu. Auch sie wurde vorsorglich ins Krankenhaus gebracht. An der Straßenbahn ist ein Schaden in Höhe von 50.000 Euro entstanden. Durch den Unfall kam es zu Behinderungen im Bahnverkehr.

Karte: Hier passierte der Unfall auf der Wilhelmshöher Allee

Ganz in der Nähe (Ecke Neue Fahrt) gab es Mitte Oktober 2018 einen schweren Unfall mit tragischem Ausgang: Eine Rentnerin starb nach dem Zusammenstoß mit einem Radfahrer in Kassel.