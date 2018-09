Tradition trifft Poke Bowl: Ungewöhnliches lockt Jüngere in Kassels Markthalle 

Neu in der Markthalle: Am Stand von Eva Bender und Sebastian Röhl gibt es unter anderem die aus Hawaii stammende Poke Bowl.

Kassel. Poke Bowl, Smørrebrød oder Matcha Latte: Wer glaubt, dass es diese Trendgerichte nur in Metropolen gibt, der irrt. Auch in der Markthalle bieten immer mehr Stände Ungewöhnliches an.

Das bringt ein jüngeres Publikum in die Markthalle, sorgt aber auch für Fluktuation, weil ein Stand dort oft auch als Sprungbrett genutzt wird. „Vor zwei Jahren sind die Kleine Kantine und der Burgerstand Ahlemächt’jer in die Markthalle gekommen“, sagt Geschäftsführer Andreas Mannsbarth. Beide haben mittlerweile Restaurants, aber dafür gesorgt, dass die Markthalle auch für immer mehr jüngere Menschen ein Anlaufpunkt wird.

„Schön, dass sich das jetzt mit Ständen wie Hos Søstrene und Holy Nosh Deli fortsetzt. Die Besucher kommen nicht mehr nur zum Einkaufen, sondern zum Essen“, sagt Mannsbarth. Die Besucher der Markthalle seien experimentierfreudig. Das mache die Stände gerade für Gastronomen interessant, die ausprobieren wollen, ob und wie ihre Gerichte angenommen werden – auch die Mietdauer könne individuell abgesprochen werden.

„Für uns war die Markthalle auch eine Chance, da wir wenig Erfahrung in der Gastronomie hatten“, sagt Eric Raida, Inhaber des Burger-Restaurants Ahlemächt’jer, der 2016 mit einem Stand in der Markthalle gestartet ist. Man merke schnell, ob einem die Arbeit liege und was möglich sei und was eben auch nicht.

Holy Nosh Deli

Seit August betreibt Eva Bender (36) das Holy Nosh Deli. Die gebürtige Kasselerin ist im Frühjahr in ihre Heimatstadt zurückgekehrt, nachdem sie lange in Barcelona, London und Frankfurt gelebt hat. „Ich hatte auf längere Sicht vor, mich mit einer Gastronomie selbstständig zu machen“, sagt die gelernte Werbetexterin. Die Übernahme des Standes in der Markthalle habe sich dann relativ spontan ergeben.

Der Stand – ein echtes Herzensprojekt. „Wir bieten Gesundes und auch ein bisschen Sündiges an“, sagt sie scherzhaft. Das heißt: Es gibt neben Frühstücksangeboten wie Früchte-Bowls oder Chia-Pudding auch Bowls mit Fisch, Hühnchen oder Avocado. „Alles, was uns auch schmeckt“, sagt Bender, die den Stand zusammen mit ihrem Freund Sebastian Röhl betreibt. Das Angebot sei gut angelaufen, sagt Bender. Sie sei überrascht, dass auch ältere Kunden sich auf die trendigeren Gerichte einlassen würden.

+ Spezialitäten aus Dänemark: Bei Hos Søstrene (Deutsch: Bei den Schwestern) gibt es Gerichte aus dem Nachbarland. Den Stand betreibt Line Umbach (rechts) mit ihrer Schwester Yasmin. Gelegentlich werden sie von Mutter Gitte Umbach (links) unterstützt.

Hos Søstrene

Schon etwas länger in der Markthalle sind Line und Ysmin Umbach mit ihrem Stand Hos Søstrene (Bei den Schwestern), an dem dänische Gerichte angeboten werden. „Unsere Mutter kommt aus Dänemark“, sagt Line Umbach. „Wir wollten einfach das dänische Essen ein bisschen mehr in den Fokus rücken. Deshalb gibt es Smørrebrød (belegtes Sauerteigbrot), Aebleskiver (Teigbällchen) oder die skandinavischen Zimtschnecken. Umbachs Mutter ist gelernte Konditorin: „Ich hab früher immer ihre Gerichte nachgekocht“, sagt Line Umbach.

Die Gerichte sind selbst gemacht – beispielsweise das Sauerteigbrot für die Smørrebrød. Line Umbach, die Architektur studiert hat, steht im Moment häufiger hinter der Theke als ihre Schwester Yasmin, die noch als Lehrerin arbeitet. „Für uns sind die drei Tage in der Markthalle optimal“, sagt sie. „Wir sind mit unserem Angebot auf vielen Veranstaltungen in der Region unterwegs, da wäre im Moment mehr nicht möglich.“

Lesen Sie dazu: Von wegen rot und rund - In Kasseler Markthalle bietet Marktfrau 60 Tomaten-Sorten an