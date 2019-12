Vermisst! Wer hat die 15-jährige Jasmina V. aus Calden gesehen? Polizei bittet weiter um Hinweise

Kontakt über soziale Medien

+ © Polizei (nh) Wird vermisst: Die 15-jährige Jasmina V. © Polizei (nh)

Seit Anfang Oktober wird die 15-jährige Jasmina V. vermisst. Sie war zuletzt in einer Klinik in Kassel in Behandlung und lebt in einer Jugendeinrichtung in Calden.