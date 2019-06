Viel los am langen Wochenende in Kassel: Altstadtfest und Volksbundfeier

Gleich zwei Anlässe gibt es in den nächsten Tagen in Kassel zu feiern. Tausende Besucher werden für das Altstadtfest und für die Feier zum 100-jährigen Bestehen des Volksbunds erwartet.

Nach dem Premierenerfolg mit geschätzten 180.000 Besuchern im vergangenen Jahr steigt ab Freitag das zweite Altstadtfest mit rund 600 Programmpunkten. Parallel dazu feiert der Volksbund auf dem Königsplatz sein 100-jähriges Bestehen mit Musik, Tanz und einer Tafel mit Platz für bis zu 800 Gästen.

Der swingende Startschuss für die Doppel-Sause in der Kasseler City fällt am Donnerstagabend. Ab 19.30 Uhr geben Klaus Lage und die Bundeswehr Bigband zum runden Volksbund-Geburtstag ein kostenfreies Open-Air-Konzert auf dem Königsplatz. Freya Klier, die Autorin, Regisseurin und Bürgerrechtlerin, liest am Freitag ab 17 Uhr aus ihrem Buch „Dresden 1919“ in der Elisabethkirche.

Zeitgleich wird das Altstadtfest auf der Schlossplatzbühne vor dem Regierungspräsidium eröffnet. Während der drei Festtage ist der Steinweg in diesem Bereich für den Verkehr gesperrt. Dort wird die 15 Meter hohe und 100 Meter lange Wasserrutsche (City Slide) aufgebaut.

Die Veranstalter peilen diesmal rund 250.000 Besucher an. „Typisch für Kassel und die Region“ ist das Programm des Altstadtfests nach Angaben von Kassel Marketing. Das Konzept der Themengassen wird ausgebaut. Zu den 15 Themenwelten gehören diesmal auch die Mittelgasse als Kunstgasse und die Wildemannsgasse, wo einst die Brüder Grimm lebten, als Märchengasse.

Weitere Neuerungen stellen der in der Brüderkirche von der Universität präsentierte Flugsimulator „Fieseler Storch“ und die ADAC Oldtimer-Rallye dar. Sie wird Freitag und Samstag mit über 100 Automobilen am Steinweg Station machen. Beim Finale des hessischen DAK Dance Contest werden am Sonntag die besten Tanzgruppen – auch aus Kassel und Umgebung – auf der Bühne stehen. Das Musikprogramm reicht vom Klassik-Konzert in der Martinskirche bis zum Techno-Festival in der Markthallen-Tiefgarage.

Steinweg gesperrt - Verkehr wird umgeleitet

Wegen des Altstadtfestes wird der Steinweg ab Freitag, 16 Uhr, bis Montag, 5 Uhr, zwischen Tränkepforte und Du-Ry-Straße gesperrt. Der Verkehr wird über Kurt-Schumacher-Straße, Lutherplatz, Rudolf-Schwander-Straße, Ständeplatz und Fünffensterstraße (und umgekehrt) umgeleitet. Möglich ist die Zufahrt in die und aus der Du-Ry-Straße. Die Buslinie 16 fährt die Haltestellen Altmarkt und Stern nicht an, sie fährt ab Mauerstraße über Scheidemannplatz, Ständeplatz, Fünffensterstraße, Du-Ry-Straße, Auedamm bis zum Auestadion.

Kasseler Altstadtfest: Sechs Bühnen in Kassel

Nach der Premiere 2018 haben sich Stadt und Kassel Marketing für das zweite Altstadtfest neue Programmpunkte einfallen lassen. Gefeiert wird von Freitag bis Sonntag (21. bis 23. Juni) auf den Veranstaltungsflächen zwischen Kurt-Schumacher-Straße, Steinweg, Entenanger und Oberste Gasse sowie im Bereich des Skaterplatzes am Dock 4 und auf dem Gelände vor dem Regierungspräsidium, wo sich mit der „Schlossplatzbühne“ die Hauptbühne befindet. Dort wird das Altstadtfest auch am Freitag um 17 Uhr eröffnet.

Die Bühnen: Auf sechs Bühnen soll es diesmal abgehen. Neben der Schlossplatzbühne sind die weiteren an der Martinskirche, am Druselturm, an der Markthalle, am Dock 4 und am Entenanger zu finden. Das Musikprogramm soll etwas für jeden Geschmack bieten. So gibt es auf der Dock 4-Bühne etwa junge Kunst mit Kasseler Bands und Poetry Slam und auf der Schlossplatzbühne auch Präsentationen der Kasseler Vereine.

Die Themenwelten: 15 Themenwelten laden ein. Mit der Wildemanns- und der Mittelgasse sind zwei neue Standorte mit kasseltypischen Themen hinzugekommen, die Kunstgasse und die Märchengasse. Am Landgraf-Philipps-Platz lautet das Motto „Zeitreise von Chassalla bis Kassel“, dargestellt wird das mittelalterliche Leben. Der Martinsplatz wird wieder zum Platz der Partnerstädte. Unter anderem soll dort die 30-jährige Freundschaft Kassels mit dem thüringischen Arnstadt gefeiert werden.

Die Illumination: Ausgebaut wurde laut Kassel Marketing auch das Illuminierungs- und Dekorationskonzept. So werden herausragende Gebäude des Altstadtquartiers – etwa die Martinskirche – in den Abendstunden illuminiert oder dienen als Projektionsfläche für historische Motive. Schon am Eröffnungsabend wird es ein Feuerwerk geben. Gezündet wird es gegen 23.15 Uhr.

Die Attraktionen: Zu den Attraktionen wird auch in diesem Jahr wieder die Wasserrutsche „City Slide“ auf dem Steinweg gehören. Auf der 15 Meter hohen Riesenrampe geht es im freien Fall nach unten. Infos und Tickets gibt’s im Internet auf city-slide.com. Eine weitere Attraktion werden die mehr als 100 nostalgischen Fahrzeuge der ADAC Oldtimerfahrt. Auch Attraktionen für die jüngeren Gäste gibt es: etwa die Karussells auf dem Jahrmarkt neben dem RP, die Spielegasse in der Obersten Gasse und das Kinderprogramm am Fridericianum.

Die Gastronomie: Natürlich kommt das Essen und Trinken beim Altstadtfest nicht zu kurz, dafür werden eine ganze Reihe von kulinarischen Angeboten an zahlreichen Standorten der City sorgen – das reicht von Streetfood auf dem Steinweg über Speisen auf dem Dampfer Hessen an der Schlagd bis hin zum Kneipenkiez.

Der Straßenverkehr: Die Veranstalter bitten Besucher darum, möglichst Busse und Bahnen zu nutzen. Um den Ablauf des Altstadtfestes sicherzustellen, wird es nach Angaben der Stadt während der drei Tage nicht möglich sein, das Veranstaltungsgelände und die dortigen Parkplätze zu befahren. Der Steinweg muss von Freitagnachmittag bis Montagmorgen zwischen Tränkepforte und Du-Ry-Straße gesperrt werden (siehe Grafik links). Eine Umleitung vom Altmarkt bis Rathaus wird ausgeschildert. Der Auedamm bleibt befahrbar, auch die Zufahrt in die Du-Ry-Straße ist möglich.

KVG fährt abends länger

Während des Kasseler Altstadtfestes vom 21. bis 23. Juni in der Innenstadt wird der Steinweg vom Altmarkt bis zur Du-Ry-Straße in beide Richtungen gesperrt.

Deshalb muss die Buslinie 16 von Freitag, 16 Uhr, bis Sonntag (Betriebsschluss) umgeleitet werden. Die Busse fahren ab dem Staatstheater über die Haltestellen „Rathaus/Fünffensterstraße“ und „Scheidemannplatz“. Die Haltestellen „Am Stern“ und „Altmarkt“ entfallen.

Um die vielen Besucher wieder zurückzubringen, gibt es einen zusätzlichen Anschluss am Königsplatz um 0.45 Uhr. Eine zusätzliche Fahrt der Linie RT4 verkehrt ab dem Königsplatz um 0.47 Uhr und ab dem Hauptbahnhof um 0.58 Uhr in Richtung Wolfhagen. Darüber hinaus fahren alle Bus- und Straßenbahnlinien der KVG sowie die Linien des NVV im KasselPlus-Bereich bis zu einer Stunde länger. Mit der NVV-App können sich Fahrgäste über den aktuellen Fahrplan informieren und Fahrscheine kaufen.

Weitere Infos zum Altstadtfest: www.kasseler-altstadtfest.de