100 Jahre Volksbund: Bundespräsident Steinmeier zu Gast in Kassel

Zum 100-jährigen Bestehen des Volksbundes ist am Sonntag Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier zu Besuch in Kassel.

Bundespräsident Frank-Wakter Steinmeier hat sich am Sonntagmorgen während eines Empfangs anlässlich des 100-jährigen Bestehens des Volksbundes Deutsche Kriegskräberfürsorge im Kasseler Ständehaus auch zum Mord an Regierungspräsident Walter Lübcke geäußert.

Steinmeier sagte: "Schon der Verdacht, dass in diesem Land mit dieser Geschichte jemand, der für die Demokratie gearbeitet hat, hingerichtet wird durch einen politischen Mord - mutmaßlich begangen von einem überzeugten Rechtsextremisten, dem im Netz auch noch Beifall für seine Tat geleistet wird - ist furchtbar und unerträglich."

Weiter sagte Steinmeier: "Es muss uns beschämen und darf uns nicht ruhen lassen, dass wir Walter Lübcke nicht schützen konnten."

Nach einem multikulturellem Gottesdienst in der Martinskirche will sich das Staatsoberhaupt noch in das Kondolenzbuch für den getöteten Regierungspräsidenten eintragen.

Wir berichten weiter im Verlauf des Tages.

Demonstrationen gegen rechte Gewalt in Stadt und Landkreis

Mehr als 3000 Menschen gingen am Samstag in Kassel und Wolfhagen gegen rechte Gewalt auf die Straße. In Lübckes Heimatstadt Wolfhagen hielten 700 Menschen am Marktplatz eine Mahnwache ab, in Kassel sind rund 2500 Menschen durch die Innenstadt gezogen.