Weihnachtsmarkt in Kassel 2018: Tiroler Krippenzauber hat schönsten Stand

Schaustück: Für so eine eindrucksvolle Krippenszenerie mit 50 Zentimeter hohen Lindenholzfiguren und Baumwurzel-Stall aus der Südtiroler Natur müssen Interessenten rund 3500 Euro veranschlagen – ohne die Königsfigur, die Verkäufer Daniel Niederkofler zusätzlich präsentiert.

Seit über 20 Jahren gibt es auf dem Kasseler Weihnachtsmarkt Südtiroler Krippen zu kaufen. Jetzt hat die Hütte auf dem Königsplatz eine Auszeichnung für die besondere Präsentation ihres Angebots erhalten.

Wenn man die Weihnachtsmarkthütte der Südtiroler Holzschnitzerei Konrad Bachmann auf dem Königsplatz betritt, bleibt der Markttrubel draußen: Im Inneren, bei Holzduft und warmer Licht-Atmosphäre, ziehen viele detailreiche Krippenszenerien die Besucher in ihren Bann. Die Menschen- und Tierfiguren der Weihnachtsgeschichte im Stall von Bethlehem, mal alpenländisch barock, mal in zeitlos schlichter Schnitzkunst gearbeitet, rufen bei Betrachtern jeden Alters romantische Bilder einer traditionellen Bergweihnacht hervor.

Bester Stand wegen schönster Präsentation

Es sind aber nicht die Produkte selbst, für die die Standbetreiber jetzt bei einem Weihnachtsmarkttest von Kassel Marketing mit dem 1. Platz ausgezeichnet wurden. Den Experten der Jury ging es vielmehr um die schönste Präsentation des Warenangebots. Dabei punkteten die Südtiroler am höchsten mit einem eindeutigen Thema, einem schön herausgeputzten Stand, mit klarer Ordnung und und einer liebevollen Inszenierung, die es Kunden leicht macht, das Kunsthandwerk zu betrachten.

+ Liebe zum Detail: Michaela Heuschreck zeigt einige der traditionellen Weihnachtskrippen, die in der Werkstatt von Konrad Bachmann gefertigt werden. © Andreas Fischer

Und das tun viele Weihnachtsmarktbummler. „Hier drin ist eigentlich den ganzen Tag über Betrieb“, erählt Verkäuferin Michaela Heuschreck, die wie ihr Kollege Daniel Niederkofler aus der Südtiroler Gemeinde Olang im Pustertal kommt. Ihr Job ist recht beratungsintensiv, denn was so eine Südtiroler Krippe kostet, hängt von den Wünschen und vom Budget der Interessenten ab. Faustregel: Für eine mittelgroße traditionelle Krippe mit umfassendem Figurenpersonal aus Bergahornholz muss man rund 700 Euro veranschlagen.

Weihnachtskrippe handgemacht auf Weihnachtsmarkt

Aber es müsse ja nicht gleich die große Lösung sein, meint Michaela Heuschreck: Viele fingen mit einer Grundausstattung an – also die Heilige Familie plus Ochse und Esel – und könne die Szenerie dann alle Jahre wieder um einzelne Hirten, heilige Könige und Tiere ergänzen. Solche neuen Figuren sowie allerlei Zubehör bringe die Schnitzwerkstatt regelmäßig heraus.

Viele Kunden hätten auch bereits eine Krippe im Familienbesitz und kämen auf der Suche nach Ergänzungen. Die Mitarbeiter raten dann, eine der vorhandenen Figuren zum Größen-Abgleich mitzubringen. Sämtliche Krippenbestandteile fertigt die Südtiroler Werkstatt von Konrad Bachmann in drei genormten Größenvarianten.

Aber auch aus einem einzigen Block geschnitzte Szenerien der Heiligen Familie, hölzernen Christbaumschmuck, Engelsfiguren und einiges mehr hat die Hütte im Angebot – und das bereits seit rund 20 Jahren auf dem Kasseler Märchen-Weihnachtsmarkt.

