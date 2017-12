Weihnachtsmarkt Kassel: Mann wollte Bratwurst mit Falschgeld zahlen

Kassel. Mit einem gefälschten 50-Euro-Schein wollte am Montag gegen 12 Uhr ein Mann eine Currywurst an einem Stand auf dem Weihnachtsmarkt Kassel bezahlen.

Nach Angaben von Polizeisprecher Torsten Werner erkannte der Wurstverkäufer allerdings, dass es sich bei dem Schein um eine Blüte handelte und sprach den Mann direkt darauf an. Der Standbetreiber hatte den falschen Schein unter UV-Licht gehalten. Da der Geldschein nicht fluoreszierte, flog die Blüte schließlich auf. Darauf angesprochen flüchtete der etwa 20 Jahre alte Mann - ohne Wurst und ohne Falschgeld.

Die Beamten des Innenstadtreviers stellten den 50er sicher und nahmen ihn anschließend genauer unter die Lupe. Sie stellten fest, dass es sich um eine ziemlich gute Kopie handelte, die nur bei genauer Betrachtung auffällt.

Das Papier fühlte sich recht passabel an, das Hologramm war jedoch aufgeklebt, erklärte die Polizei. Auch fehlte der Sicherheitsfaden - und das Wasserzeichen lässt sich leicht als Kopie erkennen.

Auch ein ungeübtes Auge kann Falschgeld relativ gut erkennen. Worauf man als Laie genau bei Blüten achten sollte, erfahren Sie in diesem Übersichtsartikel.

Beschreibung des Täters

Die Fahndung nach dem Täter verlief bislang ohne Erfolg. Nun sucht die Polizei nach einem etwa 20 Jahre alten, ca. 1,85 Meter großen Mann mit südländischem Äußeren. Er hat schwarze Haare und einen Bart. Bekleidet war der junge Mann mit grüner Weste, schwarzer Hose und roten Sneakers. Quer zur Brust trug er eine Gürteltasche in schwarz-weißer Camouflageoptik.

Hinweise an die Polizei unter Tel. 05 61/9100.

Videorundgang über den Weihnachtsmarkt Kassel

Zum Start des Weihnachtsmarkts Kassel sind wir die Buden und Stände mit einer Videokamera abgelaufen. Hier gibt es das ganze Video.

Wer mehr über alle Weinhachtsmärkte in unserer Region erfahren will, der kann das in einem separaten Artikel. Hier geht es zum Text über die Weihnachtsmärkte in Nordhessen und Südniedersachsen.