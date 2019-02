Winter trübt den heimischen Arbeitsmarkt ein: Mehr Arbeitslose in Kassel

Die Zahl der Arbeitslosen ist im Januar saisonbedingt deutlich gestiegen.

Die Arbeitslosenquote im Agenturbezirk Kassel, zu dem Stadt und Landkreis Kassel sowie der Werra-Meißner-Kreis zählen, kletterte von 4,9 Prozent im Dezember 2018 auf aktuell 5,4 Prozent. Momentan sind der Agentur für Arbeit Kassel zufolge 15 450 Jobsuchende im Agenturbezirk registriert. Das sind 1367 Betroffene mehr als im Vormonat. Damit fällt der Zuwachs etwas stärker als im Durchschnitt der vergangenen fünf Jahre aus.

Vor allem im Bereich der Arbeitslosenversicherung (SGB III) ist ein leichter Anstieg zu verzeichnen. Der Chef der Agentur für Arbeit Kassel, Detlef Hesse, führt ihn vor allem darauf zurück, dass zum Jahresende vermehrt befristete Verträge ausgelaufen sind und davon Betroffene sich arbeitslos melden müssen.

Dennoch: Der Arbeitsmarkt bleibt robust. Das zeigt auch der Vorjahresvergleich. Aktuell sind 1111 weniger Menschen auf Jobsuche als im Januar 2018. Hesse sieht denn auch keinen Grund zur Beunruhigung. „Es ist keine Überraschung, dass zum Jahresstart die Arbeitslosigkeit zunimmt.“ Ob sich in den aktuellen Zahlen schon eine Abkühlung der bisher guten Arbeitsmarktkonjunktur spiegelt, ist Hesse zufolge erst in den Folgemonaten abzulesen. „Das wird sich erst im April mit der Frühjahrsbelebung abzeichnen“, so der Agenturchef.

Besonders betroffen von dem aktuellen Anstieg der Arbeitslosigkeit sind der Statistik zufolge Männer. So sind mit 9036 Männern 1040 mehr arbeitslos gemeldet als noch im Dezember. Das entspricht einem Anstieg von 13 Prozent. Bei den Frauen stieg die Zahl nur um 327 auf 6414 (plus 5,4 Prozent) „Die kalte Witterung lähmt vor allem die Außenberufe, wo überwiegend Männer beschäftigt sind“, erläutert Hesse.

Eine Herausforderung bleibt die Langzeitarbeitslosigkeit. Aktuell sind 4439 Menschen im Agenturbezirk seit mindestens zwölf Monaten auf Arbeitssuche. Zwar sei der Abbau der Langzeitarbeitslosigkeit binnen Jahresfrist deutlich erkennbar (minus 851), aber nur bei Hartz-IV-Empfängern (SGB II). „Die Arbeitsmarktpolitik der Jobcenter trägt hier Früchte“, so Hesse.

Ursächlich für die Langzeitarbeitslosigkeit sind neben dem Alter der Betroffenen oft auch fehlende Berufsabschlüsse und Qualifikationen. „55 Prozent der arbeitslosen Menschen haben keinen Berufsabschluss“ erläutert Hesse. Demgegenüber suchten 80 Prozent der Betriebe Fachkräfte.

Den Wiedereinstieg in den Beruf sollen Langzeitarbeitslose nun mit dem neuen Teilhabechancengesetz schaffen, das am 1. Januar in Kraft getreten ist. Es sieht neben Unterstützungs- und Betreuungsangeboten auch Lohnkostenzuschüsse für Arbeitgeber vor. Im Bundeshaushalt stehen dafür in den kommenden fünf Jahren Mittel in Höhe von vier Milliarden Euro zur Verfügung. Gefördert werden sollen Hartz-IV-Empfänger.

Jenny Huschke, Geschäftsführerin des DGB-Region Nordhessen, appelliert anlässlich der Veröffentlichung der aktuellen Arbeitsmarktzahlen an die Jobcenter, das neue Gesetz zügig umzusetzen. Handlungsbedarf sieht sie insbesondere bei den Betrieben: „Mit den Programmen werden durch großzügige Lohnkostenzuschüsse, Weiterbildungsförderung und Coaching gute Voraussetzungen geschaffen, Langzeitarbeitslosen den Wiedereinstieg ins Arbeitsleben zu ermöglichen und dabei die Frage der eigenen Fachkräftesicherung zu lösen“, so Huschke.

Das ist auch dringend notwendig, denn der Bestand an offenen Stellen bewegt sich mit aktuell 4197 nach wie vor auf hohem Niveau. Laut Hesse entspricht das einem Zuwachs von fast zehn Prozent gegenüber dem Vorjahr. Gesucht werde vor allem im verarbeitenden Gewerbe und im Gesundheitsbereich.