Wohnstift am Weinberg: Belegungsstopp aufgehoben

Das Wohnstift am Weinberg: Im April wurden Mängel in Versorgung und Hygiene festgestellt. Die Heimleitung hat seitdem alle Mängel wieder behoben.

Der Belegungsstopp für das Kasseler Pflegeheim Wohnstift am Weinberg wurde aufgehoben. Das berichteten zunächst Bewohner des Heims und ihre Angehörigen.

Das Regierungspräsidium Gießen bestätigt das auf Anfrage. Der Belegungsstopp sei bereits am 9. Juli aufgehoben worden, teilt RP-Sprecher André Rieb mit. Aus Sicht der Betreuungs- und Pflegeaufsicht müsse der Belegungsstopp nicht mehr aufrechterhalten werden, da sich die Situation im Heim erkennbar verbessert habe.

Angehörige hatten Anfang April schwerwiegende Vorwürfe gegen das Wohnstift am Weinberg erhoben. Nach insgesamt vier Beschwerden schritt die Betreuungs- und Pflegeaufsicht des Hessischen Amts für Versorgung und Soziales ein und ordnete einen Belegungsstopp an. Festgestellt wurden Mängel im Bereich der pflegerischen Versorgung, der Hygiene sowie fehlender Hilfsmittel. „Der Betreiber des Wohnstifts am Weinberg hatte bereits direkt nach der ersten Prüfung am 8. April damit begonnen, Maßnahmen zur Beseitigung der festgestellten Mängel in die Wege zu leiten“, sagt Rieb.

Mängel seid Anfang Juli beseitigt

Bei einer weiteren Kontrollprüfung am 5. Juni habe die Aufsicht festgestellt, dass diese Maßnahmen auch umgesetzt worden seien. „Die dem Aufnahmestopp zu Grunde liegenden Mängel waren zu diesem Zeitpunkt bereits teilweise abgestellt.“ Vollständig beseitigt waren die Mängel laut Rieb am 9. Juli. Die Voraussetzungen für den Aufnahmestopp hätten nicht mehr vorgelegen.

Die Situation habe sich beruhigt, berichtet auch die Tochter einer Bewohnerin. Ihr Eindruck sei gewesen, dass sich nach dem Belegungsstopp sofort etwas getan habe. „Ich habe nun das Gefühl, dass immer Pflegepersonal vor Ort ist und nach den Bewohnern regelmäßig geschaut wird.“ Ihre Mutter berichtet, dass die Pflegekräfte den Patienten nun sehr zugewandt seien. „Was mich besonders gefreut hat: Die Schwestern sind auch mit Patienten spazieren gegangen.“

Insgesamt sei das Wohnstift am Weinberg fünfmal geprüft worden, so Rieb. Auch weiterhin werde die Einrichtung unangemeldet überprüft werden. Heimleiterin Heike de Lanier äußerte sich nicht weiter dazu.