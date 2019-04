Wresting in Kassel: Mit 160 Kilogramm Kampfgewicht im Ring

Tritte, Würfe und viel Drama: Moderne Gladiatoren kämpften beim Showspektakel „Power of Wrestling“ in der Kasseler Stadthalle.

Kaum hat Tristan Archer seinen Wrestling-Gegner Leon van Gasteren zum ersten Mal zu Boden gewuchtet, fliegen ihm die Buuh-Rufe zu, feuern die Besucher seinen Kontrahenten an. Archer unterbricht und wettert zurück: „Haltet die Schnauzen.“ Um den Intercontinental-Titel kämpfen die beiden.

Dass der muskulöse Archer den Kampf verlieren wird, ist keine Überraschung. Auch die „Power of Wrestling“-Veranstaltung am Samstag in der mit 360 Besuchern gefüllten Stadthalle folgt dem Unterhaltungsmuster, das schon Anfang des 19. Jahrhunderts galt: Wrestling diente der Belustigung von Besuchern auf Jahrmärkten. Der Sieger wurde schon damals vorher ausgemacht. Heute ist Wrestling besonders in Japan, den USA und Mexiko ein Milliardengeschäft, ein Showspektakel, das mit fantasievoller Verkleidung, bombastischen Lichtchoreografien und fetziger Musikuntermalung für Umsatz sorgt.

Auch die Show in Kassel setzte auf diese Stimmungsmacher. Auch hier war leicht auszumachen, wer zu den Guten und wer zu den Bösewichten gehört. Die Bösen erkennt man sofort an ihrer Mimik, ihrer Ausstrahlung und an ihrer Verachtung für das Publikum. Sechs Schaukämpfe wurden vom Publikum befeuert. Nachdem die Dance Devils, eine siebenköpfige Tanzformation, den Abend eröffnet hatte, ging es zur Sache. Zwei Dreiergruppen traten gegeneinander an. Mit Musik und Spektakel wurden die Akteure vorgestellt.

+ Im Schwitzkasten: Levaniel (links) kämfte gegen Chris „Bambi Killer“ Raaber.

Mit dabei Kämpfer mit so klangvollen Namen wie Bambi Killer oder Demolition Davies – ein maskierter Koloss mit 160 Kilogramm Kampfgewicht. Die Ringschlacht gewann die Gruppe um Davis, man kann auch sagen, es gewannen die Guten. Auch bei den weiteren Kämpfen war das so. Die Ausnahme: Der sympathische, irische Jung-Wrestler Michael May verlor den Kampf um den Intercontinental-Juniortitel gegen den grimmigen Mike Jaritz.

Dass auch Frauen mächtig zulangen können, zeigt die Begegnung zwischen der überaus massiven und richtig fiesen Herausforderin „Dominita“ und der attraktiven und freundlichen Titelverteidigerin Kat Siren. Gewonnen hat? Natürlich die hübsche Kat Siren. Dominita hatte nicht nur sehr unfair gekämpft, sondern sogar mit dem Meistergürtel auf ihre Gegnerin eingedroschen. Wie alle anderen Kämpfe, so setzte auch dieser auf stetig ansteigende Spannung und viel Drama. Erst gegen Ende zeichnete sich der Sieg der Sympathieträgerin ab, zuvor musste sie, wie auch ihre männlichen Kollegen aus der Wir- sind- die Guten-Fraktion, mächtig leiden. Es hagelte Würfe, Schläge, Griffe, Tritte und Sprünge.

Dass sich kein Akteur dabei verletzte, unterstreicht: Wrestling ist nicht nur Entertainment, sondern auch beeindruckender Hochleistungssport. Die Besucher hatten ihren Spaß und ließen sich in der Pause mit ihrem Lieblingskämpfer ablichten.