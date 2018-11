Mittelalterlicher Weihnachtsmarkt

Erleben Sie am Wochenende 01. + 02. Dezember 2018 weihnachtlich-mittelalterliches Treiben.

Am Samstag, den 01. Dezember, von 10:00 bis 20:00 Uhr und Sonntag, den 02. Dezember, von 10:00 Uhr bis 18:00 Uhr lebt diese Zeit im Tierpark Sababurg wieder einmal auf. Rund 40 Marktstände wie Perlendreher, Schmied, Töpfer und Münzsäger werden allerlei Waren feilbieten und ihr Handwerk vorführen. Natürlich bringen auch die Anbieter von Köstlichem, in flüssiger und fester Form, dem Besucher das Mittelalter in kulinarischer Art und Weise näher.

+ Der Förderverein „Freunde des Tierparks Sababurg e.V.“ unterstützt auch dieses Jahr wieder den Weihnachtsmarkt. Die Mitglieder backen an beiden Tagen leckere Waffeln, sowohl süße als auch herzhafte, auf rustikalen Holzöfen.

Es gibt Vorführungen und Aktionen für Kinder wie Fridolin Fadentüttel, der mit seinen Marionetten die kleinen Gäste faszinieren wird. Zusätzlich können die Kinder sich beim Nikolaus für mutiges Erklimmen der Himmelsleiter eine kleine Belohnung abholen. Marbun, der Gaukler, wird die Besucher mit Schabernack und Gaukelei erfreuen.

+ Ein besonderer Musikgenuss an beiden Tagen ist die bekannte Mittelalterband Tarranis, die am Samstag und Sonntag ein abendliches Konzert veranstaltet, aber auch während des Tagesprogramms halbstündige Auftritte bietet. Zudem spielt die junge, regionale Band „Unvermeydbar“ und bereichert auf musikalische Art und Weise das mittelalterliche Treiben.

Mit spektakulärer Feuerartistik wird an beiden Tagen Spiriti Sancti die Besucher, nach Einbruch der Dunkelheit, in ihren Bann ziehen. Bei all dem bunten Treiben sollten Sie nicht vergessen, den winterlichen Tierpark zu durchwandern. Es lohnt sich, den Tierpark Sababurg vor Weihnachten zu besuchen.

Es gibt ein Gewinnspiel: Jeder Besucher kann an einer Verlosung teilnehmen. Verlost werden zehn Jahreskarten des Tierparks Sababurg.

Die Tierparkverwaltung Sababurg und der Förderverein „Freunde des Tierparks Sababurg e.V." freuen sich auf Ihren Besuch. Weitere Informationen erhalten Sie unter der Tel.: 05671 - 766 499 - 0 bei der Tierparkverwaltung Sababurg oder unter www.mittelalter-im-tierpark.de oder unter www.tierpark-sababurg.de.

Programm:

Samstag, 01.12.2018 von 10:00 bis 20:00 Uhr

10:00 Uhr - Eröffnung des Mittelalterlichen Weihnachtsmarktes mit Ritter Dietrich (Bühne)

10:30 Uhr - Unvermeydbar (Bühne)

11:00 Uhr - Stelzen-Nikolaus (Erdmännchen)

11:30 Uhr - Unvermeydbar (Eingangsbereich)

12:00 Uhr - Schabernack und Gaukelei (Bühnenbereich)

12:30 Uhr - Tarranis (Erdmännchen)

13:00 Uhr - Marionettenspiel mit Fridolin Fadentüddel (Märchenetage im Museum)

13:00 Uhr - Stelzen-Nikolaus (Bühnenbereich)

13:30 Uhr - Schabernack und Gaukelei (Eingangsbereich)

14:00 Uhr - Tarranis (Bühnenbereich)

14:30 Uhr - Marionettenspiel mit Fridolin Fadentüddel (Märchenetage im Museum)

15:00 Uhr - Schabernack und Gaukelei (Erdmännchen)

15:30 Uhr - Unvermeydbar (Erdmännchen)

16:00 Uhr - Tarranis (Eingangsbereich)

16:00 Uhr - Marionettenspiel mit Fridolin Fadentüddel (Märchenetage im Museum)

16:30 Uhr - Stelzen-Nikolaus (Erdmännchen)

17:30 Uhr - Unvermeydbar (Bühne)

18:00 Uhr - Schabernack und Gaukelei (Eingangsbereich)

18:30 Uhr - Abendliches Konzert mit Tarranis (Bühne)

19:30 Uhr - Feuershow mit Spiriti Sancti (Bühne)

Sonntag, 02.12.2018 von 10:00 bis 18:00 Uhr

10:00 Uhr - Eröffnung des Mittelalterlichen Weihnachtsmarktes mit Ritter Dietrich (Bühne)

10:30 Uhr - Stelzen-Nikolaus (Erdmännchen)

10:30 Uhr - Unvermeydbar (Eingangsbereich)

11:00 Uhr - Schabernack und Gaukelei (Erdmännchen)

11:30 Uhr - Marionettenspiel mit Fridolin Fadentüddel (Märchenetage im Museum)

12:00 Uhr - Tarranis (Bühnenbereich)

12:30 Uhr - Stelzen-Nikolaus (Eingangsbereich)

13:00 Uhr - Unvermeydbar (Erdmännchen)

13:00 Uhr - Schabernack und Gaukelei (Eingangsbereich)

13:30 Uhr - Marionettenspiel mit Fridolin Fadentüddel (Märchenetage Museum)

14:00 Uhr - Tarranis (Eingangsbereich)

14:30 Uhr - Stelzen-Nikolaus (Bühnenbereich)

14:30 Uhr - Schabernack und Gaukelei (Erdmännchen)

15:00 Uhr - Unvermeydbar (Bühne)

15:30 Uhr - Marionettenspiel mit Fridolin Fadentüddel (Märchenetage Museum)

16:00 Uhr - Unvermeydbar (Erdmännchen)

16:00 Uhr - Schabernack und Gaukelei (Eingangsbereich)

16:30 Uhr - Abendliches Konzert mit Tarranis (Bühne)

17:30 Uhr - Feuershow mit Spiriti Sancti (Bühne)