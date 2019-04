Spektakel vor der Löwenburg: Drache durfte trotz kühlen Wetters nicht einheizen

Schaukämpfe mit echten Schwertern, ein ungleicher Kampf zwischen Mensch und Drachen: Der Mittelaltermarkt im Kasseler Bergpark faszinierte viele Besucher.

Eigentlich kann der große Drache Fangdorn nicht nur furchterregend brüllen, sondern auch einen Feuerstrahl aus seinem Rachen schießen lassen. Das ist im Bergpark Wilhelmshöhe aus Brandschutzgründen allerdings nicht erlaubt. Was zwar schade ist, aber angesichts des brennbaren Materials an der Baustelle Löwenburg auch verständlich. Trotzdem gehörten die Auftritte des Drachen beim zweitägigen Mittelalterspektakel zu den Höhepunkten.

Trotz des teilweise unangenehmen Wetters mit Schneeschauern und sehr kühlen Temperaturen kamen zahlreiche Zuschauer zur Löwenburg. Unter ihnen auch Doris Hollenberg aus Schwalbach bei Frankfurt, die mit ihrer Familie Freunde in Kassel besuchte. „Das ist hier alles so liebevoll gemacht, schade, dass das Wetter nicht besser ist“, sagte sie.

+ Spektakulärer Kampf: Die Ritter zeigten Schaukämpfe mit echten Schwertern. © Andreas Fischer

In der Tat hatten die Organisatoren von der Mittelalteragentur Sündenfrei aus Torgau in Sachsen ein wirklich abwechslungsreiches Programm auf die Beine gestellt. Von Ritterkämpfen einer tschechischen Gruppe bis zu mittelalterlicher Musik, Handwerkern, Gauklern und den Falknern mit ihren Vorführen gab es jede Menge zu sehen.

+ Kraftvoll: Der Schmied Thorsten Prang. © Andreas Fischer

„Hier kann ich noch das machen, was ich wirklich liebe“, sagt zum Beispiel der Schmied Thorsten Prang aus Berlin. Der verdient sein Geld als Metallbauer für eine größere Firma und schlüpft wie viele andere auf dem Gelände am Wochenende gern mal in sein mittelalterliches Kostüm. Trotz des schlechten Wetters seien es am Samstag noch 1000 Besucher gewesen, der Sonntag sei sehr gut gelaufen, sagt Organisator Henri Bibow. „Das ist ein fantastisches Publikum hier, wir kommen gern im nächsten Jahr wieder“, sagt er.

Dann hat das Team mit 50 Ständen, mehreren Bühnen und vielen Imbissständen auf jeden Fall besseres Wetter verdient. Und vielleicht, so hofft nicht nur Bibow, darf der Drache ja auch irgendwann mal Feuer spucken.