Beliebte Modekette schließt im Kasseler City-Point - „Namhafte Unternehmen“ als Nachfolge im Gespräch

Von: Axel Schwarz

Veränderung im City-Point: Auf der 1. Etage macht das Modegeschäft Hallhuber Ausverkauf, der Schuhhändler Görtz hat seine Filiale (hinten) schon Ende Juni geräumt. © Axel Schwarz

Spätestens Ende September will Hallhuber die Einkaufsgalerie am Königsplatz in Kassel verlassen. Gleich nebenan ist der Schuhhändler Görtz nun doch seit ein paar Wochen weg.

Kassel – Im 1. Obergeschoss vom City-Point am Königsplatz werden Geschäftsaufgaben zunehmend sichtbar: „Wir schließen diese Filiale“, hat das Damenmodegeschäft Hallhuber seit Kurzem plakatiert und bewirbt den laufenden Ausverkauf mit Preisnachlässen. Hallhuber gehört zu den Mietern der ersten Stunde in der 2002 eröffneten Einkaufsgalerie und ist für viele modebewusste Kundinnen eine der beliebtesten Anlaufstellen in Kassels Innenstadt.

Ende September solle dort nun Schluss sein, ist von einer Mitarbeiterin der Filiale zu hören. Der Verkaufsbetrieb werde wohl schon früher eingestellt, weil keine Ware mehr nachkomme. Immerhin hätten alle Mitarbeitenden bereits neue Jobs gefunden.

Insolvente Modekette: Hallhuber schließt im City-Point in Kassel

Die Münchner Modekette steckt in finanziellen Schwierigkeiten, hat Ende Mai Insolvenz in Eigenverwaltung beantragt, ist bislang aber erfolglos bei der Suche nach einem Investor geblieben. Bundesweit hatte Hallhuber zuletzt etwa 200 Filialen. Der Online-Modeverkauf wurde inzwischen bereits stillgelegt. Das Unternehmen hatte kürzlich mitgeteilt, es würden weiter Verhandlungen mit potenziellen Geldgebern laufen. Vor diesem Hintergrund seien die Schließungsankündigungen sowie die Kündigung von Mietverträgen „vorsorglich“.

Wie sich so etwas entwickeln kann, ist auf derselben City-Point-Etage zwei Ladentüren weiter zu besichtigen. Dort ist der frühere Laden der Schuh-Filialkette Görtz seit etwa zwei Monaten nun doch geschlossen. Görtz hat ähnliche Probleme wie Hallhuber, ging ebenfalls in eine eigenverwaltete Insolvenz und suchte eine Perspektive darin, unprofitable Standorte abzusprengen und bei Vermietern Preisnachlässe zu erreichen.

Kasseler City-Point „in Gesprächen mit namhaften Unternehmen“

Das hat in Kassel offenbar zunächst geklappt: Nachdem Anfang Dezember mit Schildern „Wir schließen“ der Ausverkauf der Görtz-Filialen im City-Point wie auch im Dez angekündigt worden war, hieß es dann Mitte Februar an beiden Kasseler Standorten: „Wir bleiben weiterhin für Sie da!“

Einen Monat später wurde bekannt, dass die Schuhhandelskette einen Investor aus Österreich gefunden habe. Seither sind die Entwicklungen in den beiden Kasseler Einkaufszentren der Hamburger ECE-Gruppe unterschiedlich: Im Dez ist die Görtz-Filiale weiterhin ohne Schließungs-Ankündigung präsent. „Der heutige Stand ist, dass die bei uns weitermachen“, sagte Dez-Managerin Margaret Stange-Gläsener.

Aus dem City-Point hingegen sei die Schuhhandelskette schließlich „planmäßig zum 30. Juni ausgezogen“, berichtete der dortige Galeriemanager Sven Martens: „Das war ein Hin und Her, das wir aus Kundensicht auch sehr bedauern“. Aktuell seien die Galeriebetreiber „in Gesprächen mit namhaften Unternehmen“, was die vakanten Ladenflächen auf der 1. Etage im City-Point betrifft. (Axel Schwarz)