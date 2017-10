Modeherbst in der Retro Lounge im dez Einkaufszentrum

Erleben Sie die Modehighlights der Saison im dez-Einkaufszentrum in Kassel. Egal, welcher Modetyp Sie sind: Den Modeherbst im dez mit einer statischen Modenschau vom 05. – 21. Oktober in der Ladenstraße sollten Sie sich nicht entgehen lassen.

+ Denn nirgendwo sonst bekommen Sie einen besseren Überblick über die allerneusten Trends und die angesagte Herbst-Wintermode. Bis zum 21. Oktober können Sie über 90 liebevoll dekorierte Schaufensterpuppen, verteilt in der gesamten Ladenstraße, bewundern und sich Anregungen für die kommende Modesaison holen. Lassen Sie sich inspirieren von einer aufwendig gestalteten Dekoration im Style einer Retro Lounge.

Flashmob-Modenschauen freitags und samstags

Was diesen Herbst und Winter in Sachen Mode angesagt ist und wie man Trends trägt, können die Besucher freitags und samstags hautnah bei Live Flashmob Modenschauen erleben. An unterschiedlichen Punkten in der Ladenstraße präsentieren professionelle Models die neusten Looks der Saison. Lassen Sie sich inspirieren!

Die Flashmob Modenschauen finden freitags und samstags am 06. + 07.10.2017 und am 13. + 14.10.2017 statt.

Freitags (06. + 13.10.) um 11:30 / 13:30 / 14:30 / 16:00 + 18:00 Uhr

Samstags (07. + 14.10.) um 12:00 / 14:00 / 15:30 / 17:00 + 18:00 Uhr

Der Bachelor – Paul Jahnke – am 21.10.2017 im dez

Am Samstag, 21.10.2017, ist Paul Jahnke für eine Autogrammstunde im dez und auf der dez-Facebook Seite gibt es zusätzlich einen Shoppingtag mit Paul zu gewinnen.

Informationen & Adresse:

ECE Projektmanagement GmbH & Co. KG

dez Einkaufszentrum

Frankfurter Straße 225

34134 Kassel

☎ 0561 - 475960

www.dez.de

www.facebook.com/dezkassel

Öffnungszeiten dez-Einkaufszentrum:

Montag: 09:30–20:00 Uhr,

Dienstag: 09:30–20:00 Uhr,

Mittwoch: 09:30–20:00 Uhr,

Donnerstag: 09:30–20:00 Uhr,

Freitag: 09:30–20:00 Uhr,

Samstag: 09:30–20:00 Uhr,

Sonntag: geschlossen.

Öffnungszeiten REWE Center:

Montag bis Samstag von 08:00–21:00 Uhr

Mitternachtsshopping am 16. Dezember 2017: 09:30–23:30 Uhr.