Motorradfahrer kollidiert mit Transporter - Hubschrauber landet auf A49 bei Kassel

Von: Niklas Hecht

Ein Motorradfahrer verletzte sich bei einer Kollision mit einem Kleinbus auf der Autobahn 49 in Kassel. © Feuerwehr Kassel

Ein Motorradfahrer fährt auf der A49 bei Kassel auf einen Kleinbus auf. Die Autobahn ist in südlicher Fahrtrichtung zeitweise voll gesperrt.

Kassel - Schwerer Verkehrsunfall in Nordhessen: Ein Motorradfahrer hat sich bei einer Kollision mit einem Kleinbus auf der Autobahn 49 bei Kassel am Samstag (20. Mai) verletzt. Nach Angaben der Feuerwehr fuhr der Mann gegen 13 Uhr auf den Kleinbus auf und stürzte im Anschluss an die Kollision. Die Verletzungen seien aber nicht lebensgefährlich. Laut Feuerwehr leisteten nach dem Unfall sofort mehrere Menschen Erste Hilfe.

Da ein Rettungshubschrauber auf der Autobahn landete, war die A49 zwischenzeitlich in südliche Fahrtrichtung voll gesperrt. Der Motorradfahrer wurde nach kurze Zeit und weiterer medizinischer Versorgung mit dem Rettungswagen in ein Kasseler Krankenhaus gebracht. Polizei ermittelt nun zu dem Unfallhergang: Dabei soll die Videoaufnahme einer Kamera aus dem Kleinbus helfen, hieß es. Die Insassen des Kleinbusses blieben laut Feuerwehr glücklicherweise unverletzt. (nhe/dpa)

