Kasseler Museumsnacht will Jugendliche locken

Wenn Kassels Museen und Galerien am 7. September ihre Türen bis in die Nacht hinein öffnen, mischen sich mutmaßlich mehr junge Menschen unters Publikum: Zur 17. Auflage der Museumsnacht wird es ein kostenloses Ticket für Kinder und Jugendliche bis 18 Jahre geben.

Neu sind in diesem Jahr auch die Ticketpreise für Erwachsene: Der Preis klettert von neun auf zwölf Euro. Gestern stellte die Stadt Kassel die Neuerungen der Museumsnacht vor.

Das Thema

„Öffnet Welten“– so lautet das Motto der diesjährigen Museumsnacht, das sich auch im Plakat widerspiegelt: Illustratorin Katrin Nicklas und Grafikerin Josephine Schmücker haben ein Motiv entworfen, das auf spielerische Weise Neugier wecken will. Es zeigt eine bunte Gruppe fantasievoller Wesen vor einem leuchtenden Schlüsselloch. Zum einen greife das Motto den Blick nach innen auf und beziehe sich auf das, was Kassels Museen und Ausstellungshäuser zu bieten haben, erläuterte Kulturdezernentin Susanne Völker. Zum anderen unterstreiche das Plakat den Wunsch der beteiligten Einrichtungen, für Vielfalt zu stehen und Menschen jeden Alters, unterschiedlicher Herkunft und Interessen anzusprechen. „Die Museumsnacht ist eine großartige Gelegenheit, sich mit offenem Blick auf den Weg durch die Kasseler Kultur zu machen“, sagte Völker.

Die Preise

Erstmals seit zehn Jahren werden die Preise erhöht, und das um drei Euro: Die Museumsnacht-Besucher zahlen nun zwölf statt neun Euro (ermäßigt acht statt sechs Euro). Das Ticket ermöglicht wieder die kostenlose Nutzung der Busse und Bahnen der KVG und des NVV in Kassel und Nordhessen. Die Erhöhung sei notwendig gewesen, weil nach zehn Jahren die allgemeinen Kostensteigerungen anders nicht mehr aufzufangen seien, sagte Kulturamtsleiterin Carola Metz. Ein Blick in andere Städte mit ähnlichem Angebot zeige, dass man mit den Preisen im Mittelfeld liege.

Junge Menschen können die Museumsnacht hingegen kostenlos besuchen: Erstmals wird ein gratis U18-Ticket für Kinder und Jugendliche bis 18 Jahre eingeführt – bislang lag die Altersgrenze bei zwölf Jahren. Auch sie können Bus und Bahn am 7. September kostenlos nutzen.

Die Besucher

„Die Kasseler Museumsnacht ist eine Erfolgsgeschichte“, sagte Kulturdezernentin Völker: Zwischen 80 000 und 100 000 Besuche registriere man durchschnittlich jedes Jahr. 11 000 Eintrittskarten wurden im Schnitt pro Museumsnacht verkauft, erläuterte Henner Koch vom Kulturamt der Stadt Kassel.

Besucher können Ausstellungen, Führungen, Lesungen, Kinderprogramme, Musik und kulinarische Angebote erleben und die besondere Atmosphäre genießen. Das Rahmenprogramm reize auch nicht kulturbegeisterte Menschen, sagte Birgit Kuchenreiter von Kassel Marketing. Die Strahlkraft der Museumsnacht reiche in die Region und darüber hinaus. Mit dem kostenlosen Eintritt für junge Menschen hoffe man nun auf weiteres Publikum.

Das Programm

Wie viele Museen und Galerien in diesem Jahr beteiligt sind und welche inhaltlichen Angebote es geben wird, daran wird derzeit gearbeitet. Am 8. August soll das Programm vorgestellt werden, sagte Stadtsprecherin Petra Bohnenkamp. Im vergangenen Jahr hatten 47 Häuser von 17 bis 1 Uhr geöffnet.

Infos unter museumsnacht.de