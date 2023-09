Museumsnacht in Kassel am 2. und 3. September: Ein Überblick

Von: Hannah Köllen

Zum ersten Mal bei der Museumsnacht dabei: Das Hugenottenhaus. In der aktuellen Ausstellung „Bernsteinzimmer“ werden Führungen im Dunkeln mit Taschenlampe angeboten. © Hugenottenhaus

Am Wochenende findet zum 18. Mal die Kasseler Museumsnacht statt. Es gibt eine Neuerung: Zum ersten Mal findet die Museumsnacht an zwei Tagen statt.

Kassel – Die Tickets gelten sowohl für Samstag als auch für den Sonntag. Auf die Besucherinnen und Besucher warten 250 Veranstaltungen, darunter Ausstellungen, Performances, Lesungen und Mitmachaktionen.

„Es beteiligen sich 50 Museen, Galerien und Kultureinrichtungen, vom Naturkundemuseum über die Neue Galerie bis hin zur Caricatura“, teilt Kulturamtsleiterin Carola Metz mit. Mit der Karlskirche und ihrem Glockenspiel, dem Carillon, sowie dem Hugenottenhaus sind in diesem Jahr auch zwei neue Standorte dabei.



Zusätzlich wird es in der Museumsnacht Musik an vier Orten sowie fünf weitere Projekte im Stadtraum geben. Auf dieser Seite geben wir einen Überblick über einige Orte, die während der Museumsnacht auf die Besucher warten.

Führungen, DJ-Sets und Trabi-Fahrten

Staunen, entdecken, erleben, erfahren: Darum geht es auch diesmal bei der Kasseler Museumsnacht, die in diesem Jahr bereits zum 18. Mal stattfindet.



Im vergangenen Jahr musste sie aufgrund der documenta pausieren, die beiden Jahre zuvor wurde sie coronabedingt auf eine Museumswoche ausgeweitet, um die Besucherströme zu entzerren. In diesem Jahr gelten die Tickets für die Museumsnacht nun erstmals für zwei Tage. Kassels Oberbürgermeister Sven Schoeller verkündete im Vorfeld, dass sich die Museumsnacht nun „in voller Größe und Glanz“ präsentieren werde. Er freue sich vor allem über das Motto „Teilhabe“.



Bei dem breiten Veranstaltungsprogramm sollte für jeden Geschmack etwas dabei sein. So lädt das Fridericianum zu mehreren Kurzführungen am Wochenende ein. Anlässlich der Museumsnacht hat Al Wali, der mit seinem Imbiss bei der documenta 15 Bekanntheit erlangte, den Teller „Al Wali tröstet dich“ kreiert, den er am Samstag ab 17 Uhr im Museum für Sepulkralkultur anbieten wird. Bei einer Cocktailführung (Sa., 21 Uhr; Anmeldung notwendig) können die historischen Schätze des Naturkundemuseums im Ottoneum bewundert werden. Auch im historischen Ständehaus wird es Führungen geben. Im Tokonoma legt am Samstag ab 22 Uhr DJ Gemini auf.



In der Schweiz werden Jahrmärkte „Chilbi“ genannt, in einen solchen Rummelplatz verwandelt sich am Samstag ab 18 Uhr der Rainer-Dierichs-Platz vor der Caricatura Galerie. Das Technikmuseum bietet Besuchern am Samstag (17 bis 22 Uhr) eine Fahrt im gelben Schienentrabi über die alten Bahnschienen auf dem Henschel-Gelände in Rothenditmold. Am Samstag gibt documenta-Geschäftsführer Andreas Hoffmann ab 17 Uhr in der documenta-Halle einen Ausblick auf die documenta 16.

Kostenlose Tickets für unter 18-Jährige Tickets für die diesjährige Museumsnacht gelten für Samstag, 2. September (17 bis 1 Uhr) und Sonntag, 3. September (13 bis 17 Uhr). Ein Ticket kostet 15 Euro, ermäßigt 10 Euro. Für Kinder und Jugendliche gibt es ein kostenloses U18-Ticket. Tickets können in einigen teilnehmenden Museen, an der Touris-Information (Wilhelmsstraße 23) und dem Kassel Service Point (Galeria, Obere Königsstraße 31) gekauft werden. Über den Ticketshop sind die Tickets online erhältlich:

museumsnacht.de/tickets

Schloss Wilhelmshöhe: Abschied vom Schlapphut

Das Schloss Wilhelmshöhe liegt zwar, verglichen mit den anderen Standorten, etwas abgelegen. Ein Besuch lohnt sich jedoch allemal. So gibt es zur Sonderausstellung „Bergpark reloaded“ einen Rundgang. Auch Frans Hals „Der Mann mit dem Schlapphut“ kann bestaunt werden, bevor das Gemälde im Herbst zu Ausstellungen nach London und Amsterdam geschickt wird.

Palais Bellevue: Ausstellung im neuen Gebäude

In diesem Jahr ist nach langer Bauzeit das Palais Bellevue wieder Teil der Museumsnacht. Am Wochenende wird der 300 Jahre alte barocke Bau wiedereröffnet. Das künftig im Palais untergebrachte Spohr-Museum eröffnet am Samstag zudem die neue Dauerausstellung mit wertvollen Original-Exponaten wie Instrumenten und Mobiliar des Komponisten.

Gastronomie auf der Museumsnacht

Der Wissenshunger wird in der Museumsnacht sicherlich gestillt. Doch auch was das gastronomische Angebot angeht, sind Besucherinnen und Besucher während der Veranstaltung bestens aufgehoben. Die gastronomischen Inseln von Kassel Marketing vor dem Schloss Wilhelmshöhe, vor dem Hessischen Landesmuseum sowie am Palais Bellevue laden zum Verweilen ein.



Eine Übersicht über alle gastronomischen Angebote gibt es unter museumsnacht.de

Street-Art und Musik im Freien

Anlässlich der diesjährigen Museumsnacht wird es neben dem Programm in den Museen auch weitere Projekte im Stadtraum geben. Auf Live-Spaziergängen können Besucherinnen und Besucher eindrucksvolle Street-Art im Schillerviertel sowie im Kasseler Norden erleben.



Bei der Oldtimerausfahrt „Rollende Raritäten“ bietet der ADAC Ortsclub eine Mitfahrt von verschiedenen Haltepunkten zu den einzelnen Museen an. Auch für die musikalische Begleitung ist gesorgt. Am Samstag wird es an vier Standorten Musik im Freien geben.

Während im Hessischen Landesmuseum am Brüder-Grimm-Platz ein internationales Musikprogramm aufwartet, erklingen im Schlosspark Wilhelmshöhe spanische und italienische Töne unter der Leitung von Diego Jascalevich. Am Palais Bellevue wird Chillout- und Lounge-Musik gespielt. Auf der Tubestage im Kulturbahnhof wird es anlässlich der Museumsnacht eine Spezialausgabe geben. Los geht es ab 19.30 Uhr am Rainer-Dierichs-Platz 1.



Neben den beiden Berliner Bands Liiek und Torn Palk, wird auch die Band Lunten auftreten, deren drei Mitglieder aus Wolfhagen und Kassel kommen.

Fahrticket inklusive Tickets für die Museumsnacht berechtigen am Samstag und Sonntag zur Fahrt mit Bussen, Trams, Regiotrams, RB und RE im gesamten NVV-Gebiet von 9 Uhr bis zum Betriebsschluss. Damit die Besucherinnen und Besucher die zahlreichen Veranstaltungsorte der Museumsnacht erreichen können, weitet die KVG ihr Angebot durch zusätzliche Straßenbahnen und Busse in der Museumsnacht aus. Busse und Trams fahren außerdem eine Stunde länger als üblich, teilt KVG-Sprecherin Heidi Hamdad.

Beim täglichen On Demand-Angebot Schaddel erhalten Besucher der Museumsnacht 20 Prozent Rabatt auf den Fahrpreis. Für Autofahrer eignen sich die Park-and-Ride-Parkplätze am Auestadion, in der Wendeschleife „Kaufungen-Papierfabrik“ oder in Vellmar an der Haltestelle „Dörnbergstraße“.

Für Kinder: Museumsspiel und Märchenpostkarten

Egal, ob Edelsteinsuche, Elefantenquiz, Mobilitätsrallye oder eine modische Zeitreise: Auch für die Jüngsten gibt es bei der Museumsnacht jede Menge zu entdecken. In verschiedenen Workshops können außerdem Märchenpostkarten, Filmklappen oder Masken selbst gebastelt werden. Das Kinder-Theaterstück „Mammufant“ versetzt Kinder in die Steinzeit zurück. Und: Für alle unter 18 Jahren gibt es ein kostenfreies Ticket, das nicht nur als Eintrittskarte für die beteiligten Museen gilt, sondern auch für eine Fahrt mit Trams, Bussen und Regiotrams berechtigt.



Beim Museumsspiel „Monument Mal!?:“ können Kinder außerdem ihr Wissen unter Beweis stellen. Der Herkules wurde von frechen Waschbären geklaut und es gilt, ihn zurückzuerobern. In neun Kasseler Museen müssen spannende Fragen geklärt und lustige Zeichen- und Pantomime-Aufträge erfüllt werden.



Wer schafft es zuerst, im Bergpark anzukommen, Rotkäppchen, Dino oder Ahle Wurscht? Der Gewinner wird zum neuen Wahrzeichen Kassels gekürt. Das Spiel kann in den beteiligten Museen abgeholt und kostenfrei mit nach Hause genommen werden.

Teilhabe: Mehrsprachige Veranstaltungen

Unter dem Motto „Teilhabe“ legen die Veranstalter der Museumsnacht den Fokus auf die Mehrsprachigkeit. So gibt es Führungen, Lesungen und Vorträge unter anderem in den Sprachen Englisch, Polnisch, Türkisch, Somali, Italienisch und Spanisch. Im Marmorbad und dem Schloss Wilhelmshöhe stehen vor allem die romanischen Sprachen im Vordergrund.