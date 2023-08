Museumsnacht in Kassel findet erstmals an zwei Tagen statt

Von: Christina Hein, Hannah Köllen

Stellten das Programm der diesjährigen Museumsnacht vor: Lars Reichert (von links, Kassel Marketing), Kai Füldner (Städtische Museen), Martina Lüdicke (Hessen Kassel Heritage), Gerold Eppler (Museum für Sepulkralkultur), Aymen Hamdouni (Hessen Kassel Heritage), Oberbürgermeister Sven Schoeller, Moritz Wesseler (Fridericianum), Carola Metz (Leiterin Kulturamt) und Andreas Hoffmann (documenta-Geschäftsführer). © Hannah Köllen

Am ersten September-Wochenende findet wieder die Museumsnacht in Kassel statt. Erstmals gilt das Ticket für das gesamte Wochenende. Auch neue Standorte beteiligen sich.

Kassel – Die große Vorfreude auf die Museumsnacht am 2. und 3. September lag spürbar in der Luft. Endlich wieder ein opulenter Museumsbesuch ohne coronabedingte Einschränkungen, lautete der Stoßseufzer während der Pressekonferenz, als das umfangreiche Programm vorgestellt wurde. Im vergangenen Jahr hatte die Museumsnacht wegen der documenta noch einmal pausiert. „In dieser Form hatten wir sie lange nicht mehr“, schwärmte Oberbürgermeister Sven Schoeller. Sie werde sich „in voller Größe und Glanz“ präsentieren. Vor allem freue er sich über das Motto „Kulturelle Teilhabe“.

Das „neue Gewand“, in der sich die Museumsnacht mit neuem kunterbunten Logo präsentiert, besteht organisatorisch betrachtet darin, dass sie zur 18. Ausgabe an zwei Tagen stattfindet: am Samstag, 2., und Sonntag, 3. September, jeweils ab 9 Uhr. Das Eintritts- ebenso wie das darin enthaltene Nahverkehrsticket sind an beiden Tagen gültig.

Die Museumsnacht ist eine tolle Chance, die Menschen mit unseren Themen zu erreichen. Ich freue mich auf viele Begegnungen und Gespräche.

„Wir haben aus beiden Versionen der Vergangenheit – ein Tag Museumsnacht und dem Corona-Kompromiss Museumswoche – jeweils das Beste genommen“, sagte Kulturamtsleiterin Carola Metz. Denn viele Menschen hätten es auch geschätzt, als die Veranstaltungsorte an mehreren Tagen besucht werden konnten.

250 Veranstaltungen bei Museumsnacht in Kassel

In der Museumsnacht wird es 250 Veranstaltungen, darunter Ausstellungen, Performances, Lesungen und Mitmachaktionen geben, berichtet Metz. „Es beteiligen sich 50 Museen, Galerien und Kultureinrichtungen, vom Naturkundemuseum über die Neue Galerie bis hin zur Caricatura.“ Außerdem wird es fünf weitere Projekte im Stadtraum sowie Musik an vier Orten geben. Für einen optischen Effekt werden die teilnehmenden Gebäude von Kassel Marketing illuminiert.

Wie bereits in vergangenen Jahren, sind auch dieses Mal die „Rollenden Raritäten“ wieder dabei: Bei der Oldtimerausfahrt bietet der ADAC-Ortsclub eine Mitfahrt von verschiedenen Haltepunkten zu den einzelnen Museen an. Angefahren werden zwischen 18 und 22 Uhr die Haltepunkte Technikmuseum, Hessisches Landesmuseum, Naturkundemuseum und Kulturbahnhof. Wieder mit dabei ist in diesem Jahr nach der Sanierung das Palais Bellevue mitsamt Spohr-Museum, wo die neue Dauerausstellung eröffnet wird. Auch zwei weitere Standorte sind neu: Die Karlskirche mit ihrem Glockenspiel, dem Carillon, sowie der Ausstellung „Glocken aus aller Welt“. Auf dem Kirchvorplatz erwarten die Besucher im Laufe des Abends verschiedene Konzerte. Außerdem das Hugenottenhaus mit der aktuellen Ausstellung „Bernsteinzimmer“. „Die Führungen dort finden mit Taschenlampen statt“, sagt Metz.

Für den neuen documenta-Geschäftsführer Andreas Hoffmann stellt die Kasseler Museumsnacht eine Premiere dar. Der gebürtige Hamburger freut sich: „Die Museumsnacht ist eine tolle Chance, die Menschen mit unseren Themen zu erreichen. Ich freue mich auf viele Begegnungen und Gespräche.“

Kasseler Museumsnacht: „Kulturangebot für alle“

Die Museumsnacht sei ein richtiges „Volksfest“, findet Kai Füldner, Direktor der Städtischen Museen in Kassel. „Wir freuen uns, wenn die Menschen wieder zu uns kommen, nachdem das in den vergangenen Jahren leider nicht ging.“ Das sieht auch Gerold Eppler vom Museum für Sepulkralkultur so: „Einige Menschen haben Hemmungen, unser Museum zu besuchen, weil wir schwierige Themen behandeln“, sagt Eppler. Bei der Museumsnacht würden viele Menschen zu Besuch kommen, um das Museum kennenzulernen.

Für Hessen Kassel Heritage sei es ein großes Anliegen, in der Museumsnacht ein „Kulturangebot für alle“ anzubieten. „Daher setzen wir in den einzelnen Häusern unterschiedliche Interessenschwerpunkte und bieten Führungen in einer Vielzahl von Sprachen an“, sagt Martina Lüdicke von Hessen Kassel Heritage, das zur Museumsnacht das Schloss Wilhelmshöhe, die Neue Galerie, das Hessische Landesmuseum und das Marmorbad öffnen wird. Die Führungen finden unter anderem auf Chinesisch, Arabisch und Persisch statt. Auch das Fridericianum heißt die Besucher in der Museumsnacht willkommen. „Wir bieten verschiedene Führungen und Formate an. Es geht uns dabei ganz stark darum, Menschen zum Mitmachen zu motivieren“, sagt Moritz Wesseler, Direktor des Fridericianums.

Infos: museumsnacht.de, Museumsnacht Info-Tel. 05 61/7 87 40 07. Ein Museumsnacht-Ticket kostet 15 Euro, ermäßigt 10 Euro. Für unter 18-Jährige gibt es ein kostenfreies Ticket, das als Eintrittskarte in die teilnehmenden Häuser als auch als Ticket für den ÖPNV gilt. Oldtimerfahrer, die noch an der Ausfahrt der „Rollenden Raritäten“ teilnehmen möchten, können sich unter Tel. 01 60/96 84 57 22 oder retroclassic@kmckassel.de anmelden.