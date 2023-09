Kasseler Mutter verlor 2019 ihre Wohnung und berichtet über ihre Erlebnisse

Von: Bastian Ludwig

Teilen

Wohnungslose fand Hilfe: Norma Kuntze (Mitte) lebt seit zwei Jahren mit ihrem erwachsenen Sohn in einer Wohnung der Evangelischen Wohnraumhilfe, die zum Diakonischen Werk gehört. Dort kümmern sich unter anderem Markus Beecht und ihre Betreuerin Sarah Dreßler um die 61-Jährige. © Bastian Ludwig

Norma Kuntze ist eine von mehr als 1000 Kasselerinnen und Kasselern, die als wohnungslos gelten. Zum Tag der Wohnungslosen hat sie über ihre Erlebnisse berichtet.

Kassel - Die 61-Jährige lebt seit zwei Jahren mit ihrem Sohn in einer Wohnung der Evangelischen Wohnraumhilfe in der Nordstadt. Davor war sie drei Jahre lang ohne eigene vier Wände, nachdem sie 2019 aus ihrer Wohnung ausziehen musste, weil sie finanzielle Probleme hatte. Zum gestrigen Tag der Wohnungslosen auf dem Opernplatz sprach Kuntze mit der HNA offen über ihre Situation.

Kuntze will vor allem nach vorne schauen. Beim Rückblick kämen in ihr so viele schlechte Gefühle hoch, sagt die Kasselerin. Ein bisschen erzählt die Frau, die leidenschaftlich gerne Gospel und Tina Turner-Hits singt, aber dann doch von früher. Mitte der 80er-Jahre sei sie mit ihrer Familie von den Philippinen nach Kassel gekommen. Viele Jahre habe sie in der Gastronomie gearbeitet. Mit ihrem früheren Mann bekam sie einen Sohn. Der heute 26-Jährige leidet an einer Lernschwäche und arbeitet bei der Kasseler Werkstatt.

Als Mutter und Sohn ihre Wohnung verloren, kamen sie zunächst drei Jahre lang bei Freunden unter. Auch der Gebetskreis in der Kirche St. Bonifatius im Wesertor habe sie unterstützt, erzählt die gläubige Christin. Lange Zeit wohnten sie bei einer Freundin von Norma Kuntze – was aber nicht immer konfliktfrei gewesen sei.

Schließlich war es der Sohn, der an seinem Arbeitsplatz erzählte, dass seine Mutter unter der Wohnungslosigkeit leide. Dessen gesetzlicher Betreuer wandte sich deshalb an die Wohnungslosenhilfe des Diakonischen Werkes Region Kassel. Darüber kam Kuntze mit Sarah Dreßler in Kontakt, die sie heute beim Diakonischen Werk betreut. Weil die 200 Wohnungen der Evangelischen Wohnraumhilfe, einer Tochtergesellschaft des Diakonischen Werkes, schon damals sehr gefragt waren, konnte Dreßler ihr nicht sofort ein Angebot machen.

Doch kurz darauf nahm Norma Kuntze zum ersten Mal ihre neue Heimat an der Mönchebergstraße in Augenschein: Zwei-Zimmer-Küche-Bad mit Balkon. „Es fühlte sich an, wie aus einem Gefängnis rauszukommen. Es war, als ob ich im Himmel bin“, sagt Kuntze. Sie strahlt, wenn sie sich an den Moment zurückerinnert.

Inzwischen sind zwei Jahre vergangen. Die 61-Jährige hat heute einen sehr guten Kontakt zu den Mitarbeitern des Diakonischen Werkes. Vor allem zu Sarah Dreßler. Sie würde sich wünschen, dass sie weiter von ihr regelmäßige Besuche und Gespräche bekommt. Dabei wird beispielsweise über die Einteilung des Geldes gesprochen. Kuntze findet es gut, dass ihre Betreuerin auch manchmal streng zu ihr ist, wenn sie sich mal nicht an Absprachen hält.

Doch irgendwann läuft die Betreuung aus. Dann wird die Kasselerin eigenständig mit ihrem Sohn in der Wohnung der Evangelischen Wohnraumhilfe leben. „Ich bin für die Hilfe zu 110 Prozent dankbar.“ Dies gelte auch für die vielen Aktionen, die das Diakonische Werk für die Wohnungslosen ein bis zweimal im Monat organisiere: Kanufahren, Besuch im Tierpark Sababurg, gemeinsames Kochen. „Wir waren sogar schon Golf spielen“, sagt Kuntze. „Minigolf“, korrigiert Dreßler und lacht.

Hohe Dunkelziffer: Die Dimensionen der Obdach- und Wohnungslosigkeit in Kassel sind nicht ganz klar. Nach Schätzungen der Stadt leben 150 Menschen auf der Straße oder in Notschlafstellen – sie gelten somit als obdachlos. Hinzu kommen gut 1100 wohnungslose Personen, die keine eigene Wohnung mehr haben und vorübergehend bei Verwandten oder Bekannten untergekommen sind, in Einrichtungen der freien Wohlfahrtspflege oder in kommunalen Einrichtungen leben. „Dies sind nur die offiziellen Zahlen, die Dunkelziffer ist höher“, so Martin Schenker, Bereichsleiter Wohnen beim Diakonischen Werk. Die Evangelische Wohnraumhilfe sei deshalb auf der Suche nach weiteren Wohnungen, die sie für ihre Klienten anmieten könne. Im Frühjahr haben das Sozialamt, der Kasseler Verein Soziale Hilfe, das Sozial-Center der Heilsarmee Kassel und das Diakonische Werk das Projekt „Housing first“ gestartet. Dabei soll Obdachlosen möglichst rasch eine eigene Wohnung vermittelt werden. In elf Fällen sei das schon gelungen, sagt Schenker. (Bastian Ludwig)