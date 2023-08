Nach Böhmermanns Coup mit NSU-Akten: Petition kritisiert erneut Landesregierung

Von: Matthias Lohr

Übergabe im Februar 2020: Im Regierungspräsidium stellten die Initiatoren (von links) Lutz Engelhardt, Ingrid Roberts, Helmut Plate, Axel Garbelmann, Miki Lazar und der damalige Staatstheater-Intendant Thomas Bockelmann die Petition vor. Archi © Matthias Lohr

Fast 150.000 Menschen unterschrieben die Petition für die Freigabe der NSU-Akten. Veröffentlicht wurden die aber erst durch Jan Böhmermann. Nun kritisiert die Petition erneut die Landesregierung.

Kassel – Miki Lazar ist enttäuscht, was aus der erfolgreichsten Petition Hessens geworden ist. Mit anderen Kasselern hat der 65-Jährige fast 150.000 Unterschriften für die Freigabe der NSU-Akten gesammelt. Hinter den Akten verbirgt sich vor allem ein Dossier, mit dem sich der hessische Verfassungsschutz nach der Selbstenttarnung des rechtsterroristischen NSU selbst durchleuchtet hat. Zunächst sollte der Bericht 120, dann 30 Jahre unter Verschluss bleiben. Die Petition zur Freigabe wollte erreichen, dass die Angehörigen von NSU-Opfern Antworten auf ihre Fragen erhalten.

2021 verwies der Landtag mit Stimmen der schwarz-grünen Koalition die Petition jedoch zurück an die Landesregierung. Später berief sie mit dem Ex-Justizstaatssekretär Rudolf Kriszeleit (FDP) einen Sachverständigen, der die Fragen der Petition beantworten sollte. Nun fragen sich Lazar und seine Mitstreiter, was daraus geworden ist.

Mitte Juli schrieben sie einen Brief an die Landesregierung, in dem sie fragten: Was ist aus den mehr als 500 Aktenstücken geworden, die bei einer Überprüfung nicht aufgefunden werden konnten? Zudem forderten sie eine öffentliche Entschuldigung der Landesregierung bei den Familien der Opfer sowie eine abschließende Bewertung der Petition.

Die NSU-Akten waren im Oktober 2022 durch einen Coup des Satirikers Jan Böhmermann und des Portals „Frag den Staat“ veröffentlicht worden. Wer ihnen die Dokumente zuspielte, ist bis heute unklar. Offenkundig war nach der Lektüre der 173 Seiten jedoch, wie viele Informationen die Verfassungsschützer zusammengetragen hatten und dass kaum Konsequenzen daraus folgten. Ministerpräsident Boris Rhein (CDU), der den Prüfbericht 2012 als Innenminister in Auftrag gegeben hatte, erfuhr von den Inhalten erst durch Böhmermanns Veröffentlichung. So sagte er es im Januar im Untersuchungsausschuss zum Mordfall Walter Lübcke.

Eine Reaktion auf ihren Brief haben die Organisatoren der Petition aus Wiesbaden bislang nicht erhalten. Auch ein Fragenkatalog der HNA an das Innenministerium wurde nur ausweichend beantwortet. So heißt es etwa auf die Frage, zu welchem Ergebnis der Sachverständige Kriszeleit kam: Dies beträfe „Vorgänge in der Zuständigkeit der Parlamentarischen Kontrollkommission Verfassungsschutz“ des Landtags, zu denen die Landesregierung keine Aussagen treffen könne. Auch die Frage nach einer öffentlichen Entschuldigung blieb unbeantwortet.

Lazar hat dafür wenig Verständnis: „Es ist ein Skandal, dass aus Steuergeldern ein Gutachten eingeholt wird und das Ergebnis, das der Landesregierung nicht passt, einfach verschwiegen wird.“ Auch Oliver Ulloth (SPD), Vorsitzender des Petitionsausschusses, kritisiert: „Dass die Unterlagen geleakt wurden, entlässt die Landesregierung im Nachgang nicht aus der Verantwortung, sich dann auch inhaltlich gegenüber den Petentinnen und Petenten auf deren Nachfrage zu äußern und zu positionieren. Ansonsten entsteht das Bild, etwas verdecken zu wollen.“

Von den 541 verschwundenen Aktenstücken (darunter viele Einzelblätter) wurden laut Innenministerium „weit mehr als die Hälfte wieder aufgefunden“, wie ein Sprecher mitteilt: „Aktuell sind weiterhin 201 oder 0,16 Prozent der insgesamt 123 500 Aktenstücke, die zu sichten waren, nicht aufgefunden.“

17 Jahre nach dem NSU-Mord am Kasseler Halit Yozgat ist sich Miki Lazar sicher: „Die NSU-Akten wurden nicht veröffentlicht, um die Unfähigkeit der Behörde zu verschleiern.“ Der Verfassungsschutz ist für ihn ein „unfähiger Chaos-Betrieb“, der nicht zu kontrollieren sei: „Er kommt der Aufgabe nicht nach, seine Bürger zu schützen.“ (Matthias Lohr)