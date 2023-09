Nach Brand einer Feldscheune in Kassel ermittelt Kripo gegen 19-Jährigen

Von: Ulrike Pflüger-Scherb

Ein 19-Jähriger aus dem Landkreis Kassel wird verdächtigt, eine Feldscheune im Kasseler Stadtteil Nordshausen in Brand gesetzt zu haben.

Kassel – Eine Feldscheune, in der rund 200 Heuballen waren, hat in der Nacht zum Samstag auf einem Feld nördlich der Korbacher Straße in Nordshausen gebrannt. Das Feuer war gegen 1 Uhr entdeckt worden, teilt Polizeisprecher Matthias Mänz mit.

Durch den Brand waren die Feldscheune und die Heuballen zerstört und ein Schaden von rund 50 000 Euro entstanden. Die alarmierten und am Brandort eintreffenden Feuerwehrkräfte hätten in der Nähe der Brandstelle eine verdächtige Person entdecken und diese bis zum Eintreffen der Polizei festhalten können.

Nach den bisherigen Ermittlungen der Polizei besteht der Verdacht, dass die Heuballen vorsätzlich in Brand gesetzt worden waren.

Kripo hat Beweismittel sichergestellt

Der Tatverdacht richtet sich aktuell gegen den in unmittelbarer Nähe des Brandortes festgenommenen 19-Jährigen aus dem Landkreis Kassel, bei dem die eingesetzten Beamten des Polizeireviers Süd-West zudem entsprechend verdächtige Gegenstände auffanden und diese als Beweismittel sicherstellten. Der Tatverdächtige musste die Polizisten mit auf die Dienststelle begleiten und wurde erst nach Abschluss der erforderlichen polizeilichen Maßnahmen wieder auf freien Fuß gesetzt, so der Polizeisprecher.

Die weiteren Ermittlungen gegen ihn wegen Brandstiftung dauern an und werden nun von den Beamten des für Brände zuständigen Kommissariats 11 der Kasseler Kripo fortgeführt. (Ulrike Pflüger-Scherb)