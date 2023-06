Nach dem Unwetter in Kassel: Lage am Vormittag - Hunderte stecken am Bahnhof fest, Stadt plant Stellungnahme

Von: Florian Hagemann

Das schwere Unwetter hat in Kassel am Donnerstag für massive Schäden gesorgt. Der Berufsverkehr am Freitagmorgen lief mit Einschränkungen. Unser Ticker am Freitag.

+++ 10.06 Uhr: Die städtischen Schulen und Kitas bleiben geschlossen, ebenso im Landkreis Kassel. Die privaten Einrichtungen haben teilweise aber geöffnet. Das Hallenbar Vellmar öffnet am heutigen Freitag nicht. Es wird zudem davor gewarnt, die Parks zu betreten, weil immer noch Bäume abbrechen können.

+++ 8.30 Uhr: Nach dem schweren Unwetter am Donnerstagnachmittag kam es im Berufsverkehr am Freitagmorgen hier und dort zu Einschränkungen. Die Obervellmarer Straße zwischen Harleshausen und Vellmar etwa war wegen eines umgestürzten Baumes gesperrt.

Die Stadt teilte aber mit, dass der Baum entfernt worden und die Straße wieder frei sei. Auch die Unterführung am ICE-Bahnhof, die die Heßbergstraße und die Bertha-von-Suttner-Straße verbindet, war in Teilen nicht nutzbar. Die Strecke von Habichtswald-Ehlen über das Hohe Gras nach Kassel ist gesperrt.

Am Bahnhof Wilhelmshöhe sammelten sich am Morgen hunderte Menschen, die in Kassel gestrandet sind. Sie suchen nun nach einer Möglichkeit, weiterzureisen. Vor dem Reisezentrum bildete sich eine lange Schlange, es gab immer wieder Durchsagen.

Unwetter in Kassel: Pressekonferenz am Mittag

Busse und Bahnen der Kasseler Verkehrsgesellschaft fuhren wieder - allerdings war der Fahrbetrieb weiter eingeschränkt; es kam zu Verspätungen. Das hat auch damit zu tun, dass viele Bahnen am Freitag auf offener Strecke stehen blieben und nicht in den Betriebshof einrücken konnten.

Am Abend hatte sich zum Beispiel vor dem Bahnhof Wilhelmshöhe eine lange Schlange von Trams gebildet. Auch der Zugverkehr ist derzeit noch beeinträchtigt. Die Schulen und städtischen Kitas in Kassel blieben zu. Allerdings sollten die mündlichen Abiturprüfungen stattfinden.

Die Stadt hat eine Pressekonferenz für heute Mittag angekündigt, um über die aktuelle Lage zu informieren. Das Altstadtfest soll stattfinden, ebenso wie die Weiße Nacht im Bergpark. Den Live-Ticker von Donnerstagabend finden Sie hier.