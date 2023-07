Nach dem Unwetter: In vielen Kasseler Läden ist es noch feucht

Von: Axel Schwarz

Von außen sieht alles wie immer aus: In dieser stark betroffenen Häuserzeile an der Oberen Königsstraße laufen Sanierungsarbeiten nach dem Unwetter. © Axel Schwarz

Vier Wochen nach dem verheerenden Unwetter am 22. Juni sind in betroffenen Kasseler Einzelhandelsgeschäften noch längst nicht alle Wasserschäden beseitigt.

Kassel – Während der Verkaufsbetrieb nahezu überall ohne Einschränkungen läuft, sind in manchen Geschäften die Souterrain-Bereiche sichtlich in Mitleidenschaft gezogen worden. Wir haben uns in der Innenstadt umgeschaut.

Kaufhaus Galeria

Wer im Kaufhaus Galeria ins Untergeschoss will, muss derzeit das Treppenhaus oder die Aufzüge nutzen. Die nach unten führende Rolltreppe ist mit Planen abgehängt, die allerdings Einblicke gestatten. So sieht man, dass rund um die Rolltreppenbasis der Fußboden aufgestemmt wurde.

Davon abgesehen läuft der Betrieb im 1000 Quadratmeter großen Untergeschoss wie immer – auch im Bereich des Lebensmittelhändlers Go Asia, der noch zwei Stufen tiefer liegt. Dort fällt eine Vielzahl von flexiblen Kunststoff-Rohrschlangen auf, die an frische Bohrungen im Fliesenboden angeschlossen sind, an den Regalen hoch bis zur Decke reichen und dort wie eine Art Spinnennetz weitergeführt werden. Trocknungsgeräte surren; augenscheinlich soll die Konstruktion die Feuchtigkeit in den tiefer liegenden Kaufhaus-Fundamenten beseitigen.

Das Wasser sei von unten gekommen, wurde aus der überlasteten Kanalisation hochgedrückt, berichtete Galeria-Geschäftsleiter Stephan Engel. Dank vieler helfender Hände habe die Untergeschossfläche am Montag nach dem Unwetter wieder geöffnet werden können. Jetzt seien Sanierungs- und immer noch Reinigungsarbeiten im Gange: „Eine gute Woche werden wir dafür mindestens noch brauchen.“

H&M-Gebäude

Gar kein Weg ins Untergeschoss führt derzeit im Modekaufhaus von H&M vis-à-vis vom Friedrichsplatz. Die Rolltreppe ist abgesperrt und zwecks Reparatur auseinandergenommen. Von oben sieht man, dass in den Rolltreppen-Eingeweiden Wasserpfützen stehen und dass die Basement-Etage komplett ausgeräumt ist.

„Hier stand das Wasser 40 Zentimeter hoch“, sagte einer der Handwerker vor Ort. Dort unten sei das Wasser auch seitlich hinter Trockenbauwänden hervorgekommen: „Das wird noch dauern, bis alles behoben ist.“

Beim Schmuckgeschäft Pandora, das im H&M-Gebäude ein abgetrenntes Ladenlokal an der Ecke zum Opernplatz belegt, war nach dem Unwetter mit Reparaturen wohl nichts mehr zu retten: Der Laden ist in den vergangenen Wochen komplett entkernt worden, Fußböden und Wände sind aufgestemmt. Ein Schild an der Ladenscheibe legt nahe, dass Pandora das Feld aber wohl nur „bis auf Weiteres“ geräumt hat und nach der Wasserschaden-Sanierung zurückkehren dürfte.

City-Point

„Wir sind mit einem blauen Auge davongekommen“, sagte Sven Martens, Manager des City-Point am Königsplatz. Zwar habe das Gebäude der Einkaufsgalerie durch den Hagel Beschädigungen erlitten, dies allerdings nur an den Blechpaneelen im Dachbereich und ohne Folgen für Mieter und Kunden.

Das Einkaufszentrum war laut Martens jederzeit ohne Einschränkung geöffnet. Dass während des Hagelsturms kein Wasser eingedrungen ist, sei dem Haustechnik-Team zu verdanken, das am Eingangsbereich zur Mauerstraße rechtzeitig aufquellbare Wasserschutzsäcke angebracht habe. „Dadurch sind größere Schäden vermieden worden“, resümierte der City-Point-Manager.

Treppenstraße

Kleinere Geschäfte sind durch die Unwetterschäden in besonderem Maß betroffen. Beim Wohndeko- und Geschenkeladen Glücksgriff an der Treppenstraße etwa ist die untere Verkaufsebene von eindringendem Wasser durchnässt worden. Wegen der erhöhten Lage in der Innenstadt vermutet man das erst mal nicht. Doch die rückwärtigen, an der Kölnischen Straße gelegenen Parkplätze liegen noch höher und von dort kamen die Regenwassermassen durch den Hintereingang hinein.

Nun ist die untere Fläche nur zum kleinsten Teil benutzbar, der Bodenbelag wurde herausgerissen, oben drängen sich die Warenbestände auf sehr engem Raum. Ob und welche Sanierungsmaßnahmen nötig sind und wie lange das dauern kann, wisse man nicht, da das Vermietersache sei, sagte Glücksgriff-Mitarbeiterin Noelia Montero. Immerhin: „Zum Glück haben nicht so viele Sachen etwas abbekommen.“

Jede Menge feuchte Warenkartons: Korinna Hornschu vom Haushaltswarengeschäft Hornschu musste sie bei den Aufräumarbeiten entsorgen. © Privat

Haushaltswaren Hornschu

Beim Haushaltswarengeschäft Hornschu an der Obersten Gasse hat das Unwetter vom 22. Juni ungezählte durchweichte Warenkartons hinterlassen. „Das Wasser kam von allen Seiten“, blickte Inhaberin Korinna Hornschu zurück: Wegen überlasteter Kanäle und Regenrinnen habe es von der Decke getropft und sei stellenweise durch die Wände gekommen. Dabei sei es noch ein glücklicher Umstand, dass das Unwetter nicht in der Nacht gekommen sei.

Am Nachmittag, als der Hagel kam, seien auch Freunde und Angehörige des Mitarbeiterteams sowie weitere Helfer samt Trocknungs-Utensilien angerückt – etwa 20 Personen hätten bis in die Nacht hinein gegen die Nässe gekämpft, so Korinna Hornschu. Jetzt gebe es in dem Haushaltswarengeschäft jede Menge Artikel, die keine präsentable Kartonverpackung mehr hätten. Mit einem „Unwetter-Sale“ versucht die Firma derzeit, ihren Warenbestand wieder in Ordnung zu bringen.

Bis in Kassels Einzelhandel insgesamt alle Schäden beseitigt sind, die das Unwetter verursacht hat, dürfte noch einige Zeit vergehen.