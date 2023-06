Nach der Hölle lebte Holocaust-Überlebender in Kassel

Von: Christina Hein

Teilen

Zwei Freunde aus Kassel trafen sich nach über 70 Jahren wieder: Werner Golnik (links) und Manfred Goldberg aus London beim Wiedersehen im Gemeindesaal der Jüdischen Gemeinde in Kassel im Jahr 2018. archi © Dieter Schachtschneider

Der Kasseler Holocaust-Überlebende Werner Golnik ist mit 93 Jahren gestorben.

Kassel – Werner Golnik ist tot. Er starb am 1. Juni im Alter von 93 Jahren. Auf dem Jüdischen Friedhof in Bettenhausen hat er jetzt seine letzte Ruhe gefunden. Dort liegt er, was sein innigster Wunsch war, so Esther Haß von der Jüdischen Gemeinde, beerdigt neben seinem geliebten Bruder Horst, der 1981 im Alter von 54 Jahren gestorben war.

Für Esther Haß ist Werner Golnik etwas Besonderes: „Er war der letzte in Kassel lebende Mensch, der noch der Jüdischen Gemeinde vor der Schoa angehörte.“ Als Kind habe er in der Großen Synagoge an der Unteren Königsstraße gebetet. Das letzte große religiöse Fest, das er dort feierte, war die Bar Mizwa seines Bruders, das Fest der religiösen Mündigkeit. Golnik galt als letzter Augenzeuge, der das Gotteshaus noch von innen gesehen hatte.

In der Pogromnacht 1938 war die Synagoge von einem antisemitischen Mob verwüstet und geschändet worden. Wenig später ließ die Stadtverwaltung das intakte Gebäude abreißen und dem Erdboden gleichmachen.

Als Werner und Horst Golnik (von links) 1958 in ihre Heimatstadt Kassel kamen und dort ihre Mutter Irma wiedersahen, berichtete darüber die Lokalpresse. © HNA

Zusammen mit seinem drei Jahre älteren Bruder hatte Werner die Hölle des Ghettos Riga und des Konzentrationslagers Stutthoff überlebt. Im Mai 1958 kamen die Brüder, die über Jahre dem Terror der Nazi-Schergen ausgesetzt waren und nach der Befreiung 13 Jahre lang von der Sowjetarmee in Lettland festgehalten wurden, in ihre Heimatstadt Kassel zurück. Nach 17 Jahren Abwesenheit konnten sie ihre Mutter – auch sie eine Überlebende – wieder in die Arme nehmen.

Die Lokalpresse berichtete seinerzeit, wie die Brüder mit einem „Interzonenzug“ via Bebra nach Kassel gelangt waren, wo sie um 6 Uhr morgens vor dem Haus der Mutter in der Kastenalsgasse standen und nach dem Klingelknopf suchten. Da war Werner 29 Jahre alt. In der deutschen Sprache sei er „nicht mehr so firm“, verriet er dem Reporter der Hessischen Nachrichten. Dafür spreche er Russisch und Lettisch.

Später war er beruflich für eine Reinigungsfirma tätig. Horst, der sich im Vorstand der Jüdischen Gemeinde engagierte, arbeitete in Kassel als Friseurmeister.

Mit Werner Golnik ist ein bedeutender Zeitzeuge gestorben, ein leiser, bescheidener Mann mit einem bis zum Schluss wachen Geist. Er gehörte zu den seltenen Überlebenden, die so wie die prominente Ehrenbürgerin Sara Nussbaum nach Kassel zurückgekehrt waren. Bis zum Schluss lebte er zurückgezogen im Wesertor, unweit der alten sowie der späteren neuen Synagoge. Dort besuchte er hin und wieder die Gottesdienste und fand in der Jüdischen Gemeinde ein Stück Heimat, erzählt Esther Haß. Fromm war er nicht mehr, seinen Glaube an Gott hatte er nach Hitlers Massenmord an den Juden verloren. „Aber er war sich bewusst, dass er Jude war, und das war ihm sehr wichtig.“

Es war am 9. Dezember 1941, als Werner Golnik zusammen mit seinen Eltern und den Geschwistern Horst und Vera im Deportationszug vom Kasseler Hauptbahnhof aus in das Ghetto Riga gebracht wurde. Die Nacht zuvor musste die Familie mit Hunderten anderen Juden in der Turnhalle der Bürgerschule in der Schillerstraße, der heutigen Arnold-Bode-Schule, verbringen. Die Gestapo hatte in der Schule ein Sammellager eingerichtet. Von dort mussten die Juden durch die Straßen bis zum Bahnhof gehen. Vom Gleis 13 aus ging es in Waggons in die Vernichtungslager.

Vater Golnik kam in Riga ums Leben. Die Umstände sind nicht bekannt. Die achtjährige Schwester Vera wurde nach Auschwitz gebracht, wo sie ermordet wurde. Wie Mutter Irma Golnik Riga überlebte und auf welchem Weg sie nach Kassel zurückkehrte, liegt im Dunkeln. Werner Golnik hat zeit seines Lebens auch dazu geschwiegen. Interviews lehnte er ab. Die Öffentlichkeit mied er. Er wollte unerkannt leben – auch, wie er einmal gegenüber der HNA erklärte, weil er Angst davor hatte, erneut Ziel von antisemitischer Gewalt zu werden.

Esther Haß © Koch, Lothar

„In Stutthoff, dem ersten KZ auf dem Boden des deutschen Reiches, mussten die beiden jungen Burschen schwere Arbeit leisten bis zur Befreiung durch die sowjetische Armee“, schreibt Esther Haß in einem Facebook-Eintrag zum Tod Werner Golniks. „Für die Brüder war es keine Befreiung, da sie, zurück in Riga, bis 1958 als vermeintliche Spione oder Kollaborateure festgehalten wurden.“ KZ-Insassen hatten keine Ausweise, sie waren staatenlos und ausgebürgert aus dem Deutschen Reich. Es fehlte ihnen der Beweis, dass sie Deutsche waren. „Was es bedeutet, wenn jungen Menschen 17 Jahre ihres Lebens geraubt wurden, wenn sie durch die Hölle gehen mussten. Ich mag es mir nicht ausdenken“, so Esther Haß.

Einmal, im März 2018, Golnik war 88 Jahre alt, ließen sich Presserummel und Medienpräsenz nicht vermeiden: als der alte Mann im Saal der Jüdischen Gemeinde – sichtlich berührt – mit seinem ehemaligen Schulkameraden Manfred Goldberg zusammentraf. Mit ihm verband ihn ein schier unfassbares gemeinsames Schicksal: Sie waren von 1936 an Klassenkameraden in der Kasseler Jüdischen Volksschule gewesen. Beide kamen als Kinder mit ihren Familien mit dem ersten Kasseler Deportationszug nach Riga und anschließend in das KZ Stutthoff. Dort begegneten sie sich jedoch nie, wie Goldberg erklärte: „Das KZ war zu groß.“ So groß, dass er dort seinen siebenjährigen Bruder Hermann aus den Augen verlor und nie mehr wiedersah.

Golnik sagte bei dem Zusammentreffen nach über 70 Jahren: „Zuletzt ein Kind gesehen, heute einen alten Mann wiedergetroffen.“ Die Schulfreunde hielten sich bei der Hand und ließen sie lange Zeit nicht mehr los. „Wir haben uns auf Anhieb wiedererkannt“, sagte Werner Golnik.

Goldberg, der nach dem Krieg nach London emigrierte, war aus Anlass einer Stolpersteinverlegung für seine Familie nach Kassel gekommen. Dabei begleitete ihn ein Reporterteam der BBC. Zähneknirschend akzeptierte Golnik die laufenden Kameras, zu groß war für ihn die Wiedersehensfreude.

Anders als Werner Golnik, der über die Vergangenheit nicht reden wollte, hatte der Kasseler Jude Manfred Goldberg – erst im hohen Alter – für sich entschieden, der Welt von seinem Schicksal zu erzählen. Über Wochen interviewte und beobachtete ihn ein Kamerateam auf seiner Reise nach Deutschland. Für die 90-minütige Dokumentation hatten sie zuvor im KZ Stutthoff gedreht. Manfred Goldbergs prominente Begleitung dort waren der britische Prinz William und dessen Frau Kate.