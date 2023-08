Nach Herzinfarkt 2022: Andreas Kous besuchte den documenta-Standort

Von: Ulrike Pflüger-Scherb

Auf Spurensuche: Andreas Kous (links) erlitt vor einem Jahr in der Hübner-Halle bei der documenta fifteen einen schweren Herzinfarkt. Gestern ließ er sich von Thomas Kröger (KVG) dort herumführen. © ANDREAS FISCHER

Andreas Kous aus Wien besuchte jetzt den documenta-Standort, an dem ihm vor einem Jahr das Leben gerettet wurde.

Kassel – „Mir geht es großartig“, sagt Andreas Kous, als er am Dienstagnachmittag in den ehemaligen Hübner-Hallen in Bettenhausen steht. Genau vor einem Jahr war der Mann aus Wien bereits hier. Als Besucher der documenta fifteen.

Vor einem Jahr wäre er hier fast gestorben. Am 29. August 2022 erlitt Kous zwischen den Kunstobjekten einen schweren Herzinfarkt. Nach einem Herzstillstand musste er zehn Minuten reanimiert werden. Nur dank des beherzten Eingreifens einer Frau, die auch auf dem Hübner-Areal unterwegs war, überlebte Kous.

An den Besuch der Ausstellung in den Hübner-Hallen, die mittlerweile von der Kasseler Verkehrsgesellschaft (KVG) übernommen worden sind, hatte der Wiener, der als Projektleiter in der Kunstbranche arbeitet, nach dem Herzinfarkt keine Erinnerung mehr. Bis gestern, als er sich vor Ort auf Spurensuche begab. „Das ist eine todernste Sache“, sagt Kous. Ja, der Mann hat eindeutig Wiener Humor.

Als er von Thomas Kröger, Fachbereichsleiter Projekte bei der KVG, durch die mittlerweile leeren Hallen geführt wird, kommen einige Erinnerungen wieder. Auch anhand von Fotos, die Kous vor dem Infarkt mit seinem Handy gemacht hat. Das letzte Foto zeigt ein Bild mit der Aufschrift „Why is everything so still here?“ Darüber muss Kous schmunzeln.

Andreas Kous wurde zunächst im Klinikum behandelt. © PRIVAT/NH

Später am Nachmittag will er sich noch mit der Ärztin vom ASB treffen, die ihn damals von einer Ersthelferin übernommen hatte.

Ja, die Ersthelferin. Die beschäftigt Kous immer noch. Alle Ärzte hätten später zu ihm gesagt, dass diese Frau ihm durch die zehnminütige Reanimation das Leben gerettet habe. Alle waren davon überzeugt, dass es sich um eine Ärztin, eine Frau vom Fach, gehandelt haben müsse. Kous hat über einen Aufruf in der HNA im vergangenen Jahr nach der unbekannten Lebensretterin mit den dunkelblonden Haaren gesucht. Sie hat sich nicht bei ihm gemeldet.

Dafür aber der Schotte Stuart McCulloch aus Zierenberg, „ein Leidensgenosse“, wie Kous sagt. Der Schotte hatte die Geschichte in der HNA gelesen und sich gefragt: „Warum ein Österreicher? Das ist doch meine Geschichte.“ Stuart McCulloch hatte im vergangenen Jahr sechs Wochen vor Andreas Kous in der Kasseler Innenstadt einen schweren Herzinfarkt erlitten. Auch er war von einer dunkelblonden Frau mehrere Minuten reanimiert worden, die anschließend verschwunden war.

Nachdem Kous am Sonntag mit dem Zug von Wien nach Kassel gekommen war und – wie vor einem Jahr – im Kunst-Motel im Schillerviertel eingecheckt hatte, traf er sich am Montag mit Stuart McCulloch. Sie hätten ein sehr emotionales Gespräch geführt. Ob die beiden Männer tatsächlich dieselbe Retterin hatten, das wissen sie freilich nicht. Es gibt allerdings zwei weitere Parallelen: Obwohl bei beiden Männern, die ins Klinikum Kassel eingeliefert worden waren, die Reanimation lange gedauert habe, hätten beide keine Rippenbrüche erlitten, sagt Kous. Wie auch immer: Er würde sich nach wie vor gern bei seiner Retterin bedanken. Wie der Schotte im Übrigen auch.

Erhöhter Blutdruck, eine erbliche Vorbelastung sowie das Rauchen hätten zu seinem Herzinfarkt geführt, sagt Kous. Das habe in den Arztbriefen gestanden. Und die Empfehlung, nie wieder im Leben zu rauchen. Diesen Ratschlag hat sich Kous zu Herzen genommen. „Das Rauchen fehlt mir auch nicht“, sagt der 55-Jährige.

Jetzt gehe es ihm besser als vor dem Infarkt, sagt der 55-Jährige. Im Dezember 2022 machte er eine vierwöchige Reha in Bad Ischl. Da ging es um Ernährung und Bewegung. „Das war sehr hilfreich“, sagt er. Am 23. Dezember durfte Kous wieder nach Hause fahren. „Das war die Weihnachtsamnestie“, erzählt Kous. Er ist eben ein Wiener.