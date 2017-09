Nach Katastrophe in London wird Gebäudesicherheit in Kassel untersucht

Brandschutz wird geprüft

+ © Archivfoto: Koch Feuerwehr im Einsatz: Bei einem Zimmerbrand 2010 im Hochhaus am Kirchweg 31 am Wehlheider Platz. © Archivfoto: Koch

Kassel. Nach der Brandkatastrophe in London wird auch in Kassel die Sicherheit der Hochhäuser geprüft. In der Stadt betrifft dies 51 Gebäude, die eine Höhe von 22 Metern und mehr haben.