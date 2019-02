Nach Krieg, Flucht und Lagerleben ins Glück: Syrer ist beruflich wie privat in Kassel angekommen

Arbeitet in der Marketingabteilung von Jordan in Kassel: Der Syrer Zakaria Ziad hat sich innerhalb kürzester Zeit die deutsche Sprache selber beigebracht.

Es ist keine vier Jahre her, da wollte Zakaria Ziad nur noch weg aus seiner Heimat in Syrien. Nach Krieg und Lagerleben ist er in Kassel in kürzester Zeit in der bürgerlichen Normalität angekommen.

Am 5. August 2015 verabschiedete sich Ziad von seiner Familie in Damaskus. Die syrische Armee wollte ihn einziehen. „Aber ich wollte weder sterben, noch jemanden umbringen“, sagt der 27-Jährige. Mit einem Freund und dessen Schwester machte er sich auf den Weg nach Deutschland.

Auf seiner dreiwöchigen Flucht hat der junge Mann, der bis zum Ausbruch des Bürgerkriegs in Syrien Englische Literatur studierte, einiges erlebt, was er nie vergessen wird. Nachdem er mit dem Auto die Türkei erreicht hatte, musste er bewaffneten Schleppern 1250 Dollar zahlen, damit sie ihn mit einem Schlauchboot bis auf die griechische Insel Chios brachten. Von den dortigen Elendslagern ging es weiter über Mazedonien, Serbien, Ungarn und Österreich bis nach Deutschland.

Er lernte die Sprache mithilfe von Literatur

Doch die heile Welt wartete hier erst mal nicht: Vom Erstaufnahmelager in Gießen wurde er ins ehemalige Flüchtlingslager in Calden gebracht. Zwei Monate lebte er dort in einem Zelt. „Es gab dort viel Streit unter den 1700 Flüchtlingen. Regelmäßig waren Polizei und Krankenwagen da“, erzählt Ziad. Nach einem Intermezzo in einem Spangenberger Heim, kam er schließlich mit 24 Flüchtlingen im Dorf Besse (Schwalm-Eder-Kreis) an.

Dort hatte der Syrer eine eigene Wohnung und viel Zeit. „Weil ich noch keine Aufenthaltsgenehmigung hatte, durfte ich weder an einem Sprachkurs teilnehmen noch arbeiten“, erzählt er. Also kaufte er sich kurzerhand Literatur und brachte sich die Sprache selber bei. Er machte schnell Fortschritte.

Ziad erkannte, dass wenn er sich anstrengte, er in Deutschland alles machen konnte, was er wollte. „In Syrien war das nicht so.“ Ein Jura-Studium war ihm verweigert worden. Als er schließlich als Flüchtling anerkannt wurde, machte er sich daran, seinen Traum zu verwirklichen. Schon als junger Mann hatte er Spaß daran gehabt, Grafiken am Computer zu erstellen. Also meldete er sich bei der Akademie für Absatzwirtschaft in Kassel an, um dort Werbung und Marketing zu studieren. Beim Holzgroßhändler Jordan bekam er im Herbst 2017 einen studienbegleitenden Praktikumsplatz angeboten.

"Er ist eine Bereicherung"

Ziad fand sich schnell in das Team ein. „Zakaria hat unglaublich schnell die deutsche Sprache gelernt und er ist menschlich sehr angenehm. Zudem ist er eine fachliche Bereicherung“, sagt seine direkte Vorgesetzte Jenny Francke über ihn.

Seine guten Englischkenntnisse kommen ihm auch beruflich zu Gute. So schneidet und gestaltet er bei Jordan nicht nur Produkt- und Schulungsvideos, entwirft Illustrationen und bearbeitet Bilder, sondern übersetzt auch die Inhalte der Internetseite ins Englische.

Inzwischen wohnt Ziad in Baunatal. Regelmäßig telefoniert er mit seiner Familie. Wenn sein Praktikum im Herbst abgeschlossen ist, will sich der Syrer eine feste Arbeitsstelle suchen und „ein ruhiges Leben“ führen. Was bedeutet das für ihn? Ziad lacht: „Ein Auto, ein Haus und Urlaub.“ Da klingt er dann schon ziemlich Deutsch.