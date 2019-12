Nach kurzer Krankheit: Kinomacher Frank Thöner mit 59 Jahren gestorben

Thöner wurde 59 Jahre alt. Er hat 40 Jahre lang das kulturelle Leben in Kassel mitgeprägt.

Kassel – Die Nachricht verbreitete sich in der Kasseler Kulturszene gestern in Windeseile: Frank Thöner ist in der Nacht zu Mittwoch nach kurzer schwerer Krankheit gestorben. Er wurde 59 Jahre alt. Thöner hat 40 Jahre lang das kulturelle Leben in Kassel mitgeprägt. Er gehört zu den Gründungsmitgliedern des Filmladens und des Dokumentarfilm- und Videofests.

Außerdem war der gebürtige Kasseler daran beteiligt, den Hauptbahnhof zu einem Kulturbahnhof umzugestalten und betrieb mit Kollegen die Kinos Bali und Gloria.

Ein Nachruf folgt.