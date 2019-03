Nach Sturm Eberhard: Kassels Dachdecker haben jede Menge zu tun

Sturm Eberhard hat auch auf Kassels Dächern Spuren hinterlassen. Dachdeckerbetriebe in Stadt und Kreis Kassel haben seit dem Wochenende jede Menge zu tun.

Im gesamten Stadtgebiet sind Dächer beschädigt worden. Die Handwerker können sich vor Anfragen kaum retten, bestätigt Mike Riemann vom Dachdeckerbetrieb Rudolph in Kassel. Seit Montagmorgen seien allein dort rund 250 Dachschäden gemeldet worden. „Damit haben wir sicherlich die nächsten drei Wochen zu tun“, sagt Riemann.

Sowohl im Kasseler Innenstadtbereich als auch in Lohfelden, im Gebiet Hasenhecke und in Vellmar sind Dachschäden entstanden. Durch die hohe Anzahl der Anfragen stehe das Tagesgeschäft derzeit hinten an. „Die Sturmschäden haben jetzt Vorrang“, stellt Riemann klar. Wie viel Zeit die Reparaturen in Anspruch nehmen, sei unterschiedlich. Eine lockere Ziegel zu befestigen, dauere etwa eine Stunde. Dagegen könne es um die zwei Tage dauern, wenn ein kompletter Firststreifen abgeweht sei.

Auch im Dachdeckerbetrieb Bärwald und Zinn in Fuldatal hat die Beseitigung der Sturmschäden Priorität. Über 100 Anfragen seien dort seit Sturmtief Eberhard eingegangen, sagt Dachdeckermeister Peter Bärwald: „Alle Baustellen sind bei uns derzeit stillgelegt.“ Wegen der vielen Anfragen müssen sich Kunden auf Wartezeiten einstellen. Dachdecker warnen davor, selbst aufs Dach zu klettern, um die durch Sturmschäden zu reparieren. „Das kann ganz schön gefährlich werden, vor allem für Ungeübte“, sagt Bärwald. Der Sturm kann aber auch für die Fachleute zur Gefahr werden. Wenn die Böen zu heftig sind, klettern selbst die Handwerker nicht mehr aufs Dach. Ein genauer Richtwert wie die Windstärke ist dafür nicht festgelegt. Wann sie das Dach verlassen, liegt in der Verantwortung der Dachdecker. „Sie schätzen selbst ein, ob die Arbeit auf dem Dach noch möglich ist“, erklärt Bärwald. In den vergangenen Jahren sind Dachdecker zunehmend mit Sturmschäden beschäftigt. Bärwald ist sich sicher: „Die Stürme werden immer heftiger.“ Diese Erfahrung teilt auch Mike Riemann vom Betrieb Rudolph: „Wir haben vermehrt Wettereinsätze.“

Von Lilli Elsebach