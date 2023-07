Nach Unfall mit Straßenbahn in Kassel: Straßen- und Bahnverkehr waren lange betroffen

Von: Hannah Köllen

Am Montagvormittag kam es am Holländischen Platz in Kassel zu einem schweren Unfall zwischen einer Straßenbahn und einem Lkw. Bahnen fielen aus, es bildeten sich Staus.

Kassel – Nach dem Zusammenstoß einer Straßenbahn der Linie 1 mit einem Lkw am Montagvormittag am Holländischen Platz herrscht rund um die Unfallstelle viel Betrieb. Schaulustige haben sich an der Kreuzung versammelt, die meisten zücken Handys, um das Ausmaß des Unglücks in Bildern festzuhalten. Die Straßenbahn ist durch den Zusammenstoß im vorderen Teil seitlich aus den Gleisen gedrückt worden, die Windschutzscheibe der Bahn an mehreren Stellen gesprungen.

Fußgänger, die die Kurt-Wolters-Straße überqueren, bleiben stehen und betrachten den Unfallort. Eine Gruppe Männer diskutiert über den Unfallhergang. Was genau passiert ist, wüssten sie nicht – „wir sind einfach neugierig“, sagt einer von ihnen.

Bis auf die Fahrspur von der Unteren Königsstraße in Richtung Holländischer Platz können Autos die Kreuzung die meiste Zeit über passieren. Der Verkehr staut sich, vereinzelt sind auch Autofahrer zu sehen, die hupend an der Unfallstelle vorbeifahren.

Unfall mit Straßenbahn in Kassel: „Das hat richtig heftig geknallt“

„Das hat richtig heftig geknallt“, sagt Aydan Ulas. Sie arbeitet beim Uni Friseur auf der Ecke zwischen Untere Königssstraße und der Kurt-Wolters-Straße. „Als ich den lauten Knall gehört habe, habe ich gerade einen Kunden bedient. Ich habe mich sehr erschreckt“, sagt Ulas.

Sie sei sofort aus dem Friseurladen raus auf die Straße gelaufen, um zu gucken, was passiert ist. „Die Türen der Straßenbahn haben sich geöffnet, und die Fahrgäste sind ausgestiegen. Manche kamen weinend aus der Bahn“, berichtet Ulas.

Am Holländischen Platz in Kassel ist es am Montag zu einem Zusammenstoß zwischen einer Straßenbahn und einem Lkw gekommen. © Andreas Fischer

Sie habe gesehen, wie eine Frau von anderen Fahrgästen aus der Bahn getragen wurde. Bereits kurz nach dem Zusammenstoß habe sie die ersten Sirenen gehört. „Das ging sehr schnell“, sagt Ulas. Bahnen fahren die Haltestelle Holländischer Platz/Universität danach nicht an – die Kasseler Verkehrs-Gesellschaft teilt mit, dass sechs Straßenbahnen und Regiotrams in dem gesperrten Abschnitt „gefangen“ seien.

Unfall am Holländischen Platz: Bahnfahrer von Ausfällen betroffen

Erst am späten Nachmittag kann der Fahrtbetrieb für Straßenbahnen und Regiotrams auf der Strecke zwischen der Kreuzung Am Stern bis Wendeschleife Vellmar Nord wieder aufgenommen werden. Auch Lea Knoblauch aus Vellmar ist von der Sperrung betroffen. „Eigentlich wollte ich jetzt mit der Straßenbahn nach Hause fahren“, sagt die 22-jährige Studentin. Da das mit der Bahn wohl nicht klappen wird, lässt sie sich kurzerhand mit dem Auto von der Uni abholen.

Auch die Studentinnen Lena Most und Anna-Lena Reichhardt stehen kurz nach dem Unfall am Holländischen Platz und betrachten die Unfallstelle. Den Unfall an sich haben sie zwar nicht mitbekommen, aber die lauten Sirenen kurz danach, berichten die beiden.

„Wir saßen gerade in einer Vorlesung, als wir plötzlich ganz viele Sirenen gehört haben“, sagt Anna-Lena Reichhardt. Auch die beiden sind auf die Bahn angewiesen. „Aber wir müssen erst noch mal zurück in die Uni. Vielleicht fahren die Bahnen wieder, bis unsere Vorlesungen zu Ende sind“, hofft Reichhardt.

Auch in der Vergangenheit kam es bereits zu Zusammenstößen zwischen Straßenbahnen der KVG und dem Autoverkehr: Wie im Juli 2020, als ein Lkw mit einer Tram in Oberzwehren kollidierte.