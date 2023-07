200 Millionen Euro für Neubau der Offenen Schule Waldau

Von: Christina Hein

Vorzeigeprojekt: So sieht die Offene Schule Waldau nach den Entwürfen des Architekturbüros C.F. Møller aus. Sie entsteht in Holzbauweise, verfügt über Solarmodule und soll einen positiven Fußabdruck hinterlassen. © Architekturbüro C.F. Møller

Fachausschüsse gaben grünes Licht für Schaulbauvorhaben in Kassel.

Kassel – Jetzt ist es offiziell abgesegnet: Die Offene Schule Waldau (OSW) bekommt ein neues Gebäude. Die Kosten, die dafür in den nächsten 30 Jahren auf die Stadt zukommen, belaufen sich auf 200 Millionen Euro – die höchste Summe, die in Kassel je für ein Schulgebäude ausgegeben wurde.



Realisiert wird das Bauvorhaben von der GWGpro, Tochter der städtischen Wohnungsbaugesellschaft GWG. Bauherr ist die dafür gegründete „Stadt Kassel Immobilien GmbH“, die auch das notwendige Darlehen aufnimmt.



Hintergrund zu diesem von Oberbürgermeister Christian Geselle 2018 aus der Taufe gehobenen Konstrukt ist, dass so der städtische Haushalt nicht belastet wird. Der ist zudem gedeckelt und kann Bauvorhaben in dieser Größenordnung nicht stemmen. Die Mitglieder der Ausschüsse für Schule und Finanzen tagten zum Thema Neubau OSW gemeinsam und gaben am Ende einstimmig – bei Enthaltung der AfD – grünes Licht für das Bauvorhaben. Vorausgegangen war eine Diskussion, bei der auch Sorgen geäußert wurden über die „immense Summe“, die aufgebracht werden muss und die eine Verschuldung der Stadt mit sich bringe, so Christine Hesse (Grüne). Sie betonte, dass die Stadt auch eine Verantwortung den anderen Schulen gegenüber habe. Sascha Bickel (FDP) bezeichnete 200 Mio. Euro für eine Schule bei einem Investitionsstau im Schulbau von insgesamt 220 Mio. als „schockierend“. Anke Bergmann (SPD) nannte den Antrag an das Stadtparlament „alternativlos“. Auch OB Geselle sagte angesichts der vorangeschrittenen Planung: „Wir können jetzt nicht sagen: Wir machen nicht weiter.“



Die 200 Mio. Euro setzen sich rund je zur Hälfte aus der Investition für den Neubau und dem „Contracting“, also der Refinanzierung des Darlehens über einen langfristigen Mietvertrag, zusammen. Allein die vom Stadtparlament festgelegten Nachhaltigkeitsauflagen machten elf Mio. Euro der Gesamtkosten aus, erklärte Peter Ley (GWGpro). Er betonte, dass durch das „werthaltige Bauen“ auf den Lebenszyklus der Schule umgerechnet, mit einem Einsparpotenzial bei Sanierungen von 56 Mio. Euro gerechnet werde. Kassel – Die Offene Schule Waldau ist der Vorreiter bei den Schulsanierungsprojekten durch die GWGpro. Mitte 2021 war das dänische Architekturbüro C.F. Møller als Sieger des Architekturwettbewerbs ausgelobt worden. Die Bauphase null war bereits 2020 abgeschlossen.

Dass der in seiner Planung bereits fortgeschrittene Neubau für die OSW Konsens ist, stand außer Frage. Dass er als „Schule der Zukunft“ Maßstäbe setzen und Furore machen wird, war den Mitgliedern der beiden Fachausschüsse, die am Mittwoch darüber entschieden, dass er jetzt auch realisiert wird, ebenfalls klar.

Nicht nur die Vorträge der Architekten, Schulplaner und Nachhaltigkeitsberater, vor allem auch die Ausführungen von OSW-Lehrerin Tanja Seibel überzeugten die Ausschussmitglieder: „Das kann so eine tolle Schule werden“, sagte Seibel. Die Schulgemeinde war von Anfang an mit ihren Vorstellungen von den Planern in die Konzeption des Neubaus einbezogen worden.

Da die Schule auch Lebensort sein soll, werden Unterrichts- und Freizeiträume kombiniert und die Stadtteilbibliothek und ein Jugendzentrum in das Gebäude integriert. Es soll, so die Planer, ein „Bildungshaus für den gesamten Stadtteil“ entstehen.

Als ein „beeindruckendes Konzept, das Unterstützung verdient“, bezeichnete Lutz Getzschmann (Linke) die Pläne. „Ein Traum von Schule“, urteilte Norbert Wett (CDU). Auch gegen das Finanzierungsmodell könne man nichts sagen, aber: „Wir müssen trotzdem über Geld reden.“ Das sagte auch Katharina Griesel (Grüne), die aber betonte: „Wir stehen hinter dieser wunderbaren Schule.“

Für den Part, über die Kosten aufzuklären und den Ausschussmitgliedern zu erklären, wie die große Summe von rund 200 Millionen Euro für die Finanzierung der neuen OSW zustande kommt, standen Peter Ley, Geschäftsführer der GWGpro, sowie Oberbürgermeister Christian Geselle zur Verfügung. Geselle erklärte noch einmal das Prinzip der GWGpro, das darin besteht, über eine Tochterfirma bauen zu können, ohne den städtischen Haushalt zu belasten (siehe Hintergrund). Die Refinanzierung des Darlehens geschieht über einen langfristigen Mietvertrag, Tilgung und Zinszahlungen erstrecken sich über 30 Jahre und machen knapp die Hälfte der Gesamtkosten aus. Geselle betonte, dass 11 Mio. Euro der Kosten einem energetischen Gebot geschuldet seien. Hier gebe es einen entsprechenden Beschluss der Stadtverordneten, der eingehalten werde. Es handele sich um keinen „Bau von der Stange“, sagte Ley. Er betonte die Langlebigkeit der Baumaterialien: „Wir haben Nachhaltigkeit als zentrale pädagogische Aufgabe gesehen.“ Als Schulbau nach dem Cradle-to-cradle-Prinzip, bei dem auf einen Materialkreislauf geachtet wird, werde die OSW in Deutschland einmalig sein.

Am Ende stimmten die Ausschussmitglieder den Plänen zu.

Kommentar

Die Zukunft wird teuer, wenn sie durchdacht und gut werden soll. Und das wünschen wir uns doch.



Die Rechnungen für hingeschusterte Schulgebäude mit undichten Fenstern und unreflektierten Raumkonzepten – bis hin zu aufwendigen Schadstoffsanierungen wie vor Jahren bei der IGS Kaufungen – begleichen wir heute mit viel Geld.



Dass wir umweltfreundlich bauen müssen, um dringend einen wichtigen Beitrag gegen die Erderwärmung zu leisten, ist bei den meisten Konsens. Auch bei der Kasseler Stadtverordnetenversammlung, die ein Nachhaltigkeitskonzept bei Neubauten festgeschrieben hat. Letztlich benötigt eine wertige und nachhaltige Bauweise auch deutlich weniger Sanierung und Folgekosten.



Keine Frage: Jeder schluckt angesichts von Kosten für eine Schule für 900 Schüler in Höhe von 200 Millionen Euro. Wer den Ausführungen der Planer zugehört hat, erkennt jedoch, dass hier nichts verschwendet wird.



Viele Projekte, vor allem die für Kinder, vertragen keinen Aufschub, sonst beeinträchtigen wir oder verlieren gar junge Generationen – unsere wichtigste Ressource. Deshalb ist das Darlehensprinzip über das Vehikel GWGpro richtig, auch wenn eine sparsame Privatperson für ihre Ausgaben vielleicht ungern einen Kredit aufnimmt und Zinsen zahlt. Im Falle eines Schulneubaus, der zudem schon in seiner Planung vorangeschritten ist, wie bei der OSW, sollte es uns diese Investition in die Zukunft wert sein.

Sie ist tatsächlich alternativlos. Oder wie es Mirko Düsterdieck (SPD) ausdrückte: „Wer am Morgen A sagt, muss am Abend auch B sagen.“ Investitionen in qualitätsvolle, nachhaltige Schulen sind eine doppelt gute Investition in die Zukunft. Christina Hein