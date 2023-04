Nackter Mann zeigt sich am Auedamm in Kassel

Von: Ulrike Pflüger-Scherb

Ein nackter Mann hat für Aufsehen am Auedamm gesorgt. © Karl-Josef Hildenbrand

Ein nackter Mann hat am Donnerstagnachmittag an der Gärtnerplatzbrücke vor den Augen vor Spaziergängern sexuelle Handlungen an sich vorgenommen.

Kassel - Nach Angaben von Polizeisprecherin Ulrike Schaake war die Polizei gegen 14 Uhr von den Besuchern der Fuldaaue zu der Brücke am Auedamm gerufen worden. Wie die Frau und der Mann aus Nordrhein-Westfalen schilderten, saßen sie auf einer Bank neben dem Eiswagen, als sie auf den nackten Mann am anderen Fuldaufer aufmerksam wurden. Dieser schaute zu ihnen rüber und nahm gleichzeitig sexuelle Handlungen an sich vor. Bei Eintreffen der Streifen fehlte von dem Unbekleideten bereits jede Spur.

Beschreibung: Es soll sich um einen etwa 38 Jahre alten und ungefähr 1,78 Meter großen Mann mit normaler Statur, kurzen dunklen Haaren und heller Haut gehandelt haben. Er trug lediglich Schuhe und hatte eine schwarze Einkaufstasche dabei, so die Zeugen. Hinweise: Tel. 0561/9100. (use)