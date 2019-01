Lastwagen fährt auf A44 auf Betonbegrenzung: Sperrung bis zum Mittag

Ein Lastwagen ist am Samstagabend auf der A44 bei Kassel auf eine Betonbegrenzung aufgefahren. Die Autobahn musste gesperrt werden - und bleibt es vermutlich bis Sonntagmittag.

Laut Polizei war ein Sattelzug aus Slowenien gegen 20.40 Uhr auf der Autobahn 44 in Richtung Kassel unterwegs. In Höhe der vor kurzem zwischen Westkreuz und Dreieck Kassel-Süd in die Fahrbahn eingebauten Waage erkannte der 72-jährige Fahrer offenbar die Warnhinweise nicht rechtzeitig und geriet mit seinem 40-Tonner auf die Fahrbahnbegrenzung. Nachdem der Sattelzug etwa 30 Meter über die Betonabtrennung gerutscht war, kam das Fahrzeug schließlich zum Stehen. Der Fahrer blieb unverletzt.

Einsatzkräften der Autobahnpolizei Baunatal mussten die Fahrbahn in Richtung Dreieck Kassel-Süd nach dem Unfall sperren. Ein Bergungsunternehmen rückte mit zwei Kränen an, um den mit Schweinehälften beladenen Kühlzug von der Betonwand zu bergen. Da die Kühleinrichtung des Sattelaufliegers nicht beschädigt wurde, mussten die Schweinehälften nicht umgeladen werden, teilte die Polizei mit.

Nach ersten Schätzungen entstand an dem Sattelzug ein Schaden in Höhe von 60.000 Euro. Ob die Waage durch den Unfall beschädigt wurde, untersucht die Betreiberfirma zurzeit. Für die dazu notwendigen Arbeiten bleibt die Fahrbahn voraussichtlich noch bis in die Mittagsstunden gesperrt.

Lkw-Waage erst seit Freitag in Betrieb

Der Einbau der Lastwagen-Waage auf der A44 ging schneller voran, als geplant. Daher gilt das Überfahrverbot für Lastwagen aus Richtung Dortmund schon seit Freitag 18 Uhr. Die aus Richtung Westen kommenden Lkw werden ab Kreuz Kassel-West über die A49 bis zum Kreuz Kassel-Mitte zur A7 umgeleitet.

Fahrer schwerer Fahrzeuge, die das Verbot missachten, werden hinter dem Kreuz Kassel-West mit der nun installierten Waage gewogen und bei einer Gewichtsüberschreitung via Ampel und Schranke gestoppt. Die dafür geänderte Verkehrsführung hatte der Unfallfahrer am Freitag zu spät bemerkt.

Das Fahrverbot gilt laut Hessen Mobil für alle Fahrzeuge mit einem Gewicht über 3,5 Tonnen – egal ob Lkw, Wohnmobil oder Kastenwagen. Zudem dürfen die Fahrzeuge nicht breiter als 2,10 Meter. (Hier lesen Sie, was bei Missachtung droht.)

Das Verbot gilt bis zum Abschluss der Sanierung der Bergshäuser Brücke Ende April 2019.