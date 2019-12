Kassel ist ein Magnet für Hundefreunde

Über 6.000 Hunde und ca. 15.000 Besucher erwartet der Landesverband Hessen des Verbandes für das Deutsche Hundewesen (VDH) e. V. auf dem Veranstaltungsgelände der Messe Kassel zu seiner Nationalen und Internationalen Rassehunde-Ausstellung am 7. und 8. Dezember 2019.

Die Kasseler Rassehunde-Ausstellungen gehören zu den größten Veranstaltungen dieser Art in Deutschland. Im vorweihnachtlichen Kassel werden diese Ausstellungen wieder zu einem einzigartigen Event in dieser Region für Hundefreunde.

Über 6.000 Hunde hautnah erleben

Hunde aus vielen Nationen werden sich am 7. und 8. Dezember 2019 in der Messe Kassel präsentieren. Vom Afghanen bis zum Zwergteckel können Hunde aus über 240 verschiedenen Rassen und Varietäten auf dieser einzigartigen Rassehunde-Ausstellung im winterlichen Kassel bewundert werden. Im Mittelpunkt stehen die spannenden Wettbewerbe um die begehrten Titel-Anwartschaften und Pokale.

TOP Unterhaltung

Schöne Rassehunde und 50 Zuchtrichter aus verschiedenen Nationen in 55 Bewertungsringen sind jedoch längst nicht alles, was es an diesem außergewöhnlichen Wochenende in Kassel zu entdecken gibt. Wer interessante und spannende Unterhaltung rund um das Thema „Hunde“ erleben möchte, sollte sich einen Platz am Ehrenring sichern. Ab 10:30 Uhr sind hier interessante und unterhaltsame Vorführungen rund um den Hund zu sehen.

Shoppen und informieren

Verlockend sind die Angebote der vielen Industrieaussteller, die zu ausgiebigen Schnäppchenjagden einladen. Dort finden Hundefreunde sicherlich fast alles, was ihr Herz und das Hundeherz begehrt. Und wer noch keinen Hund hat, den er mit Leckerchen und Spielzeug verwöhnen kann, findet an den Informationsständen kompetente Ansprechpartner, die bei der Suche nach einem vierbeinigen Freund behilflich sind.

Alles auf einen Blick

Die Ausstellung

Zeitraum: 7. + 8. Dezember 2019

Ort: Kassel, Messe Kassel

Ausstellungsgelände: Messe Kassel, Damaschkestr. 55, 34212 Kassel

55 Bewertungsringe an jedem Ausstellungstag

Öffnungszeiten: 9:00 Uhr bis 17:00 Uhr

Über 6.000 Rassehunde aus 240 Rassen und Varietäten

Teilnehmer aus verschiedenen Nationen

Internationales Zuchtrichter-Kollegium

Besondere Highlights

Industrieaussteller mit vielen Angeboten

Showring

Spannende Sport-Wettkämpfe

Eintrittspreise Erwachsene Kinder bis 10 Jahre frei € 8,- Zweitageskarte € 15,- Besucherhund € 3,- *Ermäßigt € 5,- Tageskarte Familien 4 Personen € 20,- *Jugendliche von 10 - 16 Jahren, Studenten, Rentner, Behinderte

Weitere Infos: www.vdh-lv-hessen.de

Veranstalter: VDH Landesverband Hessen e. V. im Verband für das Deutsche Hundewesen (VDH) e. V.

Download aktueller Flyer