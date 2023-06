Natur in Kassels Stadtgebiet leidet unter Trockenstress

Eher eine Steppe als ein Park: Am Auerand zwischen Rahmenbau und Orangerie ist vom Rasengrün nichts mehr übrig. © Dieter Schachtschneider

Weil Regen fehlt, gehen viele junge Bäume im Stadtgebiet ein. In Kassels Landesparks ist offenes Feuer ganzjährig verboten. Die Stadt hat für ihre Grünanlagen bisher noch kein Grillverbot ausgesprochen.

Kassel – Die heißen Temperaturen des Frühsommers machen den Bäumen in der Stadt und im Wald zu schaffen. Insbesondere die Jungbäume leiden unter den warmen Temperaturen: „Sie stehen unter Trockenstress“, teilt die Stadt Kassel mit. Baumkronen verdorren, bilden Trockenäste oder sterben ab. Die schlechte Wasserversorgung schwächt die Widerstandkraft der Bäume.

„Insbesondre Jungbäume müssen in den ersten fünf Jahren bewässert werden“, heißt es von Seiten der Stadt. Die Mitarbeiter des Umwelt- und Gartenamtes gießen sie mithilfe von Bewässerungssäcken, die 60 Liter Wasser fassen, oder Gießringen, über die das Wasser in den Wurzelbereich versickert. Bewässerungssäcke und Gießringe würden regelmäßig durch das Umwelt- und Gartenamt befüllt.

Auch um einen jungen Baum vor der Metzgerei Siebert an der Altenbaunaer Straße in Oberzwehren steht es schlecht. Erst Anfang Mai gepflanzt, leidet er extrem aufgrund der aktuellen Trockenheit. Nach Informationen der HNA sind im vergangenen Jahr 40 Prozent der Jungbäume im Stadtgebiet eingegangen. Oberzwehrens Ortsvorsteher Philipp Humburg schlägt vor: „Wer einen jungen Baum vor der Haustür hat, sollte abends mal mit der Gießkanne hingehen und wässern.“

Diesen Appell unterstützt das Garten- und Umweltamt: „Grundsätzlich spricht nichts dagegen, Bäume jeden Alters vor der Haustür in der besonders trockenen Zeit mit sauberem Wasser zu unterstützen.“ Eine besondere Abstimmung mit dem Umwelt- und Gartenamt sei nicht nötig. Bewässerungspatenschaften täten nicht den Bäumen und der Gemeinschaft gut, wenn sich Nachbarn gemeinsam auch um Straßenbäume kümmern.

Nicht nur eine Auswirkung der Konzerte: So trocken sah der Friedrichsplatz bereits in der vergangenen Woche vor dem Aufbau aus. Luftbild: Dieter Schachtschneider FlyNow Flugschule/Heli © Schachtschneider, Dieter

Problematisch ist die Trockenheit auch für die Jungbäume im Wald, bestätigt die Leiterin des Forstamts Claudia Gutsche-Stohldreier. Noch sei das Ausmaß der Trockenheit aber vergleichbar mit dem der vergangenen Jahre. Grund für die momentane Trockenheit ist eine sehr stabile Hochdrucklage, erklärt Diplom-Meteorologe Jürgen Schmidt von Wetterkontor.de: „So etwas kann schon mal drei, vier Wochen anhalten, das ist nicht ungewöhnlich.“ Weil es in den ersten vier Jahresmonaten überdurchschnittlich viel geregnet habe, sei in tieferen Lagen der Boden noch relativ feucht. Daher fänden Baumwurzeln meist noch genügend Wasser. Seit der zweiten Maiwoche habe es allerdings kaum und in den vergangenen drei Wochen überhaupt nicht mehr geregnet, so der Wettermann.

Für die kommenden Tage sei allenfalls mit punktuellen Niederschlägen zu rechnen, die aber „in der Fläche keine Linderung bringen“. Erst ab kommendem Dienstag sei auf Gewitter mit ergiebigen Regenfällen zu hoffen.

Wer ist zuständig, wenn in Kassels Grünanlagen unerlaubt gegrillt wird?

Auch Kassels Parks und Grünflächen ächzen unter der Trockenheit. Gleichwohl hantieren manche Grillfans dort unbekümmert mit offenem Feuer, obwohl das etwa in der Karlsaue ganzjährig verboten ist. Doch wer kontrolliert das und an wen kann man sich wenden, wenn man solche brandgefährlichen Verstöße feststellt?



Vor diesem Problem stand am Dienstag eine Anwohnerin der Karlsaue, wie sie der HNA berichtet hat. Nicht weit von der Orangerie war der Frau eine Gruppe von sechs bis acht Erwachsenen aufgefallen, die sich auf einer Wiese um eine Wegwerf-Grillschale aus Alu voll glühender Holzkohle scharte.



Als sie die Gruppe darauf ansprach, dass Grillen im Park verboten sei, habe sie sich eine aggressive Entgegnung eingefangen, sagt die Passantin. Anschließend habe sie allerlei versucht, um Ansprechpartner zu finden, die sich zuständigkeitshalber um das vorschriftswidrige Treiben der Grill-Truppe kümmern. Sie frage sich: „Warum gibt es nirgendwo einen Hinweis mit einer Telefonnummer, die man in solchen Fällen anrufen kann?“



Bei Hessen Kassel Heritage (HKH) sei sie telefonisch nicht durchgekommen. Die Polizei habe sich für unzuständig erklärt und an die Stadtpolizei verwiesen. Und auch dort sei erst mal die Frage aufgekommen, ob die Anruferin überhaupt an der richtigen Adresse sei.



Im Fall der Karlsaue, ebenso wie im Bergpark, ist die Lage tatsächlich nicht so einfach, denn hier ist formal das Land Hessen zuständig und nicht die Stadt. HKH setzt laut Behördensprecherin Lena Pralle Mitarbeiter einer privaten Sicherheitsfirma als Parkaufsichten ein, die allerdings keine Polizeibefugnisse hätten. Pralle: „Unsere Aufsichten können das Hausrecht ausüben und Verweise erteilen. Die Frage ist nur, ob sich die Leute auch daran halten.“ Im Konfliktfall könnten die Aufsichten nur die Polizei hinzuziehen – „wenn die denn kommt“, so Pralle. Die Stadt Kassel machte auf Anfrage klar, dass sie sich auf Flächen des Landes Hessen nicht zuständig sieht. Bei Verstößen gegen die Parkordnung müsse man sich an HKH als Verwalterin wenden.



Die Parkordnung – mit Hinweis, dass offenes Feuer verboten ist – stehe auf Schildern an sämtlichen Parkzugängen, sagte HKH-Sprecherin Pralle. Die Anregung der Karlsauen-Anwohnerin, das Thema Grillen noch einmal besonders deutlich zu machen, „nehmen wir gerne auf“.



An sechs Tagen pro Woche, so Pralle, seien Aufsichtspatrouillen in den Kasseler Landesparks unterwegs. „Sie haben gerade im Moment einen verstärkten Blick auf Verstöße in Bezug auf offenes Feuer.“ Dazu werde es auch noch ein Extragespräch mit der Sicherheitsfirma geben.



Was die Lage bei Parks und Grünflächen der Stadt Kassel betrifft, so sagte ein Rathaussprecher, dass es momentan noch keinen Anlass gebe, ein Grillverbot zu verhängen wie in den trockenen Sommern mehrerer Vorjahre. Für Nordhessen weise der Waldbrandgefahrenindex des Deutschen Wetterdienstes aktuell die Gefahrenstufe drei (von fünf) aus. Wie bisher ziehe die Stadt erst ab Stufe vier in Erwägung, Grillen und offenes Feuer auf öffentlichen Flächen per Allgemeinverfügung zu untersagen. Die Situartion werde ständig verfolgt.



Sei ein solches Verbot in Kraft, könnten Verstöße bei der Polizei sowie beim Ordnungsamt der Stadt Kassel angezeigt werden, so der Sprecher. Verbotenes Grillen in Karlsaue und Bergpark müsse an HKH gemeldet werden.