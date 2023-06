Nach dem Sting-Konzert: Gibt es weitere Großereignisse auf dem Friedrichsplatz?

Von: Matthias Lohr

So voll war es auf dem Friedrichsplatz selten: Zu später Stunde am Dienstag sah das Konzertgelände mit 12 000 Sting-Fans besonders beeindruckend aus. © Heiko Breitenbach/Excepto/NH

Nach dem Konzert von Sting auf dem Kasseler Friedrichsplatz fragen sich Musik-Fans: Wird es weitere Großereignisse dort geben? Mehrere Veranstalter planen bereits, die Stadt hält sich bedeckt.

Kassel – Nach den erfolgreichen Konzerten mit Sting und Sarah Connor auf dem Kasseler Friedrichsplatz dachten auch die Verantwortlichen schon an das nächste Mal. Andreas Bilo von Kassel Marketing ließ gestern mitteilen: „Diese erfolgreiche Premiere hat gezeigt, dass sich unser Friedrichsplatz auch als Konzertarena hervorragend nutzen lässt.“ Oliver Forster vom Veranstalter Cofo Entertainment aus Passau erklärte sogar: „Es war ein großartiges Event, wir freuen uns jetzt schon auf die zweite Auflage.“

Wird es die tatsächlich geben? Die Zahlen sowie viele begeisterte Stimmen sprechen für eine Fortsetzung. Der Auftritt am Dienstag von Sting, bei dem auch sein Sohn Joe Sumner auf der Bühne stand, war mit 12 000 Besuchern seit Langem ausverkauft. Bei Sarah Connor und Zoe Wees am Sonntag waren es immerhin 6000 Gäste. Nicht nur die Fans in der Arena, sondern auch viele Zaungäste schwärmten von der Atmosphäre.

Cofo Entertainment würde gern weitere Konzerte auf dem Friedrichsplatz veranstalten. Geschäftsführer Forster sagte der HNA, man suche bereits Künstler: „Wir wollen mindestens wieder zwei Konzerte veranstalten, noch besser wären drei.“

Auch der Kasseler Uwe Vater hat große Pläne für kommenden Sommer. Seine Agentur MM Konzerte würde gern zwei bekannte deutschsprachige Acts auf den Friedrichsplatz holen. Bereits in der Vergangenheit habe er immer wieder bei der Stadt und Kassel Marketing angefragt, es sei jedoch „politisch nicht gewollt gewesen“.

Bei der Stadt will man sich zu Gesprächen über mögliche weitere Konzerte nicht äußern. Auch die Frage, warum in der Vergangenheit größere Auftritte auf dem Friedrichsplatz nicht stattfanden, blieb unbeantwortet.

In einer Pressemitteilung plädiert Noch-Oberbürgermeister Christian Geselle zwar dafür, „auch in Zukunft den Spielort Friedrichsplatz für ausgesuchte Veranstaltungen unter der Regie von Kassel Marketing zu nutzen“. Er stellt aber auch klar, dass der Ort ein Schatz sei, mit dem man pfleglich umgehen müsse. Ihn von Zeit zu Zeit zu nutzen, würde die Innenstadt und den Tourismus fördern.

Im Winter steht das Zelt des Zirkus Flic Flac auf dem Rasen, der danach wieder hergerichtet werden muss. Alle fünf Jahre wird der Friedrichsplatz von der documenta genutzt. Weitere Veranstaltungen finden nur auf befestigtem Untergrund statt. Das war früher anders. So trat beim Stadtfest 1989 Sänger Peter Kraus vor mehr als 20 000 Besuchern auf. Noch 2013 coverten The Baseballs auf dem Stadtfest Rock-’n’-Roll-Songs.

Auch Lutz Engelhardt, der jahrzehntelang das Kulturzelt an der Drahtbrücke organisierte, überlegte immer wieder, das Festival auf den Friedrichsplatz zu verlegen: „Es war aber immer klar, dass der Platz tabu war.“

Dass sich das nun ändere, findet Engelhardt „großartig“, es ist ihm aber „ein Rätsel, warum ein auswärtiger Veranstalter zum Zug kam“ und nicht Uwe Vater aus Kassel, der seit vier Jahrzehnten Konzerte organisiert, unter anderem im August wieder die Open Airs an den Messehallen.

Vater weiß natürlich um die Vorzüge des Friedrichsplatzes: „Es ist schön dort und gut zu erreichen.“ Weil der nächste Sommer schon bald geplant wird, hofft er auf eine schnelle Einigung.

Aber auch dieses Jahr werden noch bekannte Künstler auf dem Friedrichsplatz gastieren: Anlässlich der HR-Radtour tritt am 25. August die Münchener Freiheit auf, einen Tag später singt der ehemalige ESC-Teilnehmer Michael Schulte. Die Bühne wird laut einem Stadtsprecher jedoch nicht auf dem Rasen stehen, sondern auf dem befestigten Areal in der Platzmitte. (Matthias Lohr)