Neubau der Kasseler Sparkasse setzt auf Fernwärme

Von: Johannes Rützel

Teilen

Heizung und Kühlung an der Decke im S-Finanz-Campus: (von links) Michael Maxelon, Vorstandsvorsitzender der Städtischen Werke, Thomas Tripp, Projektleiter der Sparkasse, Ingo Buchholz, Vorstandsvorsitzender der Sparkasse und Olaf Hornfeck, Vorsitzender der KVG, stehen unter den sogenannten Flächensegeln. © Johannes Rützel

Sowohl für Heizung als auch Kühlung: Der neue S-Finanz-Campus wird nutzt Fernwärme. Die Sparkasse will den Zeitplan einhalten und Ende 2024 einziehen.

Kassel – Bis 2035 will die Kasseler Sparkasse CO2-neutral sein, sagt Ingo Buchholz. Im zukünftigen Betriebsrestaurant hat der Sparkassen-Vorstandsvorsitzende gemeinsam mit Michael Maxelon, Vorstandsvorsitzender der Städtischen Werke, das Energiekonzept des neuen S-Finanz-Campus präsentiert.

In der Innenstadt nicht mehr zu übersehen: der repräsentative Neubau der Sparkasse in der Kölnischen Straße, unweit des Königsplatzes. © Rützel, Johannes

Die neue Bankzentrale in der Kölnischen Straße soll dazu einen wichtigen Beitrag leisten – sie setzt sowohl bei Heizung als auch bei Kühlung auf Fernwärme, die von den Städtischen Werken geliefert wird. „Fernwärme passt heute in die Zeit“, sagte Michael Maxelon. 2019, als die Sparkasse das neue Gebäude geplant habe, sei Fernwärme noch eine in die Zukunft weisende Technologie gewesen, betont er. Ingo Buchholz ergänzt, dass damals der ökologische Nutzen der Heiztechnologie eine große Rolle bei der Entscheidung für die Fernwärme gespielt habe.

Fernwärme stach Erdgas und Erdwärme bei der Planung aus

Die Entscheidung für die Fernwärme und gegen Erdwärme zahlt sich jetzt aus. Thomas Tripp, Projektleiter der Sparkasse, sagt, dass man so hohe Strompreise, wie es sie heute gebe, damals gar nicht simuliert habe. Die Entscheidung gegen die Erdwärme hatte noch einen Vorteil: die vorhandene Bodenplatte wurde wieder verwendet, was Rohstoffe beim Bau eingespart hat.

Das Besondere am neuen Gebäude ist, dass die Fernwärme in mehreren Stufen genutzt wird. Der besonders heiße Vorlauf wird für Warmwasser und den thermischen Antrieb der Klimaanlage genutzt. Der kältere Nachlauf versorgt die Flächenheizung. Der Abluft aus der Lüftungsanlage wird wiederum durch eine Wärmepumpe Energie entzogen.

„Es ist erstaunlich, wie schnell der Bau voran geht“, sagt Sparkassen-Vorstandsvorsitzender Ingo Buchholz. Die Sparkasse hält am geplanten Umzug Ende 2024 fest. Auch bei den Baukosten rechne man nach wie vor mit rund 52 Millionen Euro, wie unsere Zeitung zuletzt im Dezember 2021 berichtet hatte. Für 80 Prozent der Angestellten halte man Schreibtischplätze vor – Einzelbüros gibt es dann keine mehr. (Johannes Rützel)