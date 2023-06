Neubau der Stadtschleuse hat 9,3 Millionen Euro gekostet

Von: Thomas Siemon

Teilen

Nach sieben Jahren Pause hat Kassel wieder eine funktionierende Stadtschleuse. Die kann von Motobooten, Ruderern und Paddlern kostenlos und auf Anforderung genutzt werden.

Kassel – Als Kapitän Michael Dettmar bei der Jungfernfahrt das Dienstschiff „Fulda“ aus der Schleuse steuerte, wurde er lautstark begrüßt. Zwei Dutzend Freizeitkapitäne mit ihren Booten warteten dort und ließen ihre Schiffssirenen ertönen. Es war eine Stimmung fast wie beim Wasserfestzug des Zissels, denn auch auf der anderen Seite waren zahlreiche Boote vorgefahren. Seit gestern Mittag hat Kassel seine Stadtschleuse zurück. Nach sieben Jahren Pause gibt es jetzt wieder eine Verbindung zwischen dem Ober- und dem Unterlauf der Fulda in Höhe des Walzenwehrs.

Beim Festakt an Bord des Bootes der Wasserstraßen- und Schifffahrtsverwaltung sowie an Land gab es jede Menge lobende Worte. Ein Name wurde dabei immer wieder genannt. Er freue sich, dass der frühere Abteilungsleiter Schifffahrt beim Bundesverkehrsministerium, Reinhard Klingen, mit an Bord sei, sagt Kassels scheidender Oberbürgermeister Christian Geselle. Bei dem haben sich vor Jahren die Initiativen gebündelt. Geselle nannte da ausdrücklich auch die ehemalige Kasseler Landesministerin Eva Kühne-Hörmann (CDU) sowie die Wassersport treibenden Vereine.

In vielen Gesprächen sei es gelungen, den Bund als früheren Eigner der Schleuse davon zu überzeugen, dass sich Investitionen auch für den Sport- und Freizeitbereich lohnen. Reinhard Klingen habe das Thema beim damaligen Bundesverkehrsminister Alexander Dobrindt vorangetrieben. Das Engagement des Bundes sowie die Aufteilung der Kosten zwischen dem Bund (50 Prozent), dem Land (25 Prozent) und der Stadt (25 Prozent) sei Vorbild für andere anstehende Instandsetzungen, sagte auch Regierungspräsident Mark Weinmeister.

Ab 7 Uhr morgens kann die neue Stadtschleuse genutzt werden. Eigentümer und verantwortlich für den Betrieb ist jetzt die Stadt Kassel. Die Betriebszeiten sind großzügig. Bis Ende August kann die Schleuse täglich von 7 bis 22 Uhr in Selbstbedienung und kostenlos durchfahren werden, danach bis 20 Uhr. Vom 1. November bis zum 31. März ist die Schleuse geschlossen.

Der Neubau hat die gleichen Abmessungen wie die Schleuse in Wahnhausen ein Stück fuldaabwärts. Das Bauwerk aus Stahlbeton hat eine Kammerlänge von 35 Metern und eine Breite von 6,75 Metern. Auf der Großbaustelle in der Nähe der Salztorstraße wurden nach Angaben der Stadt 2800 Kubikmeter Beton und 600 Tonnen Stahl verbaut. Für die Umsetzung war der städtische Betrieb Kasselwasser zuständig. Bei der Ausschreibung für einen Generalunternehmer setzte sich die Firma Laudermann aus Sontra (Werra-Meißner-Kreis) durch.

Projektleiter Harald Jordan von Kasselwasser war gestern die Erleichterung anzusehen. Weil eine Zulieferfirma für die Schleusentore Insolvenz anmelden musste, stand der Zeitplan zwischendurch auf der Kippe. Unter dem Strich hat dann doch alles geklappt, selbst die Kostenvorgabe von 9,3 Millionen Euro konnte nach Angaben der Stadt eingehalten werden.

Zwei Jahre nach dem Baubeginn wurde die Eröffnung der neuen Kasseler Stadtschleuse gefeiert. Unter anderem mit mehreren Darbietungen des Shanty-Chores aus Landwehrhagen. Eingeladen waren zudem Anwohner und Vertreter der zahlreichen Vereine, die Wassersport betreiben. Die konnten sich mit ihren Booten schon mal auf den Zissel einstimmen. Durch die Schleuse ist die Teilnahme beim Wasserfestzug jetzt wieder leichter möglich.

Jungfernfahrt: Nach einigen Testläufen im Vorfeld wurde die neue Kasseler Stadtschleuse gestern offiziell in Betrieb genommen. © Dieter schachtschneider