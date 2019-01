Neue App bei Kassel Live: Mehr Service und frische Optik

So sieht sie aus: Die Startseite der neuen Kassel-Live-App besticht mit einem neuen Design und Buttons zu Verkehr, Wetter und Events. Beim Klick auf diese gelangt der Nutzer direkt zu den neuen Services in der App.

Die kostenlose Kassel-Live-App hat ein neues Gesicht. Neben dem neuen Design bietet sie jetzt Unwetterwarnungen, automatische Verkehrsmeldungen, einen Event-Kalender und mehr.

Fünfeinhalb Jahre gibt es den Newsticker für Kassel und die Stadtteile bereits. Jetzt haben wir die Applikation für iOS- und Android-Smarthphones vollständig überarbeitet:

Neues Design

Das erste, was beim Öffnen der neuen App auffällt, ist das neue Logo. Außerdem setzen wir auf neue Farben: Auf die starken Signaltöne folgen ein angenehmeres Rot und ein tiefes Blau. An diese neuen Farben haben wir auch das Design der neuen App angelehnt: Der hellere Rotton ist auf jeder Seite der App zu finden und frischt sie so auf. Neben dieser optischen Auffrischung gibt es aber auch allerlei technische Neuheiten. Die neue App bietet neben den bereits bekannten Nachrichten im Tickerformat jetzt noch mehr Service für Sie.

+ So sieht das neue Logo aus. © David Rüsseler

Intuitive Bedienung

Anstatt einer einzigen Startseite, auf der alle Neuigkeiten aus der Stadt Kassel angezeigt werden, bietet die neue App nun vier zentrale Themenseiten an. Stellen Sie sich die Anwendung vor wie einen Würfel: Sie erreichen unsere neuen Seiten, indem Sie mit dem Finger auf dem Display des Smartphones von rechts nach links wischen und so den Würfel drehen. Unser Menü ist ebenfalls umgezogen und wartet nun nicht mehr oben links, sondern in der oberen rechten Ecke auf Sie. Außerdem gibt es auf jeder der vier Startseiten ein Fotosymbol in der Menüleiste. Beim Klick auf die Kamera können Sie uns ihr Leserfoto und einen kurzen Text dazu schicken, wenn Sie etwas interessantes oder außergewöhnliches in der Stadt gesehen haben. Neben der Hauptseite, auf der wie gewohnt alle Nachrichten aus Kassel einlaufen, gibt es nun weitere Serviceseiten.

Mehr Service

Bei unseren vier neuen Serviceseiten handelt es sich um eine Seite mit Verkehrsmeldungen und Sperrungen sowie Baustellen, eine Seite mit der Wettervorhersage inklusive Unwetterwarnungen, sowie je eine Seite mit Veranstaltungen und Webcams.

+ Neues Design: Auch die Wetteranzeige ist frischer und moderner geworden. © Grafik: Sebastian Lammel

So bekommen Sie die neue App

Falls Sie die App schon auf dem Smartphone installiert und automatisierte Updates aktiviert haben, wird sich die App bei der nächsten Aktualisierung von selbst ändern. Haben Sie die Kassel-Live-App nicht installiert, können Sie sie kostenlos für Apple und Android hier herunterladen.

Das bietet die neue Kassel-Live-App

Die neue Startseite

Was Ihnen zuerst auf der neuen Startseite der Kassel-Live-App auffällt, sind die Symbole unter dem ersten Beitrag: Sie stellen Verkehr, Wetter, Events und Webcams dar. Durch einen Klick auf eines der Symbole gelangt man zur entsprechenden Seite. Neu ist auch, dass die Beitragsvorschau auf 280 Zeichen begrenzt ist. So haben Sie mehr Themen im Überblick. Um einen Beitrag zu öffnen, klicken Sie auf die Überschrift. Weiter unten auf der Startseite finden Sie die neue Wettervorhersage. Mit einem Klick darauf öffnet sich der ausführliche Wetterbericht.

Staus und Baustellen immer aktuell

Dieser Service, den es nur in der App und nicht auf der Webseite gibt, zeigt Ihnen Staus und Baustellen auf Autobahnen, Bundesstraßen sowie in der Stadt Kassel in einem Umkreis von 50 Kilometern. Zusätzlich erfahren Sie, wenn Straßen gesperrt sind. Die App zeigt an, wie lang Staus sind und wie viel Fahrzeit Sie zusätzlich benötigen. Unsere Verkehrsdaten werden über das Floating-Car-Data-Verfahren ermittelt. Dabei werden GPS-Daten in Echtzeit von teilnehmenden Navigationssystemen in Autos übertragen. So sehen Sie genau, wo der Verkehr stockt.

+ Nie mehr Stau: Wir haben Verkehrsmeldungen in Echtzeit. © Grafik: Sebastian Lammel

Wetter mit Warnungen bei Unwettern

Auch die Wettervorhersage haben wir verbessert. In der Kassel-Live-App gibt es eine Vorhersage für fünf Tage mit Regenwahrscheinlichkeit, Windgeschwindigkeiten und Sonnenstunden. Ermittelt werden die Daten für 23 Wetterpunkte in Stadt und Kreis Kassel – keine andere Wetter-App bietet für Kassel ein so detailliertes Berechnungsmodell. Als exklusive Funktion haben wir Unwetterwarnungen des Deutschen Wetterdienstes integriert. Gibt es eine Warnung der Stufe 3 oder höher, wird Ihnen das auf der Startseite der App angezeigt – natürlich immer aktuell.

+ Immer informiert: Ihr bekommt alle wichtigen Unwetterwarnungen für Stadt und Kreis Kassel. © Grafik: Sebastian Lammel

Keine Veranstaltung verpassen

Auf dieser Seite finden Sie im Web und in der App alle Veranstaltungen, die in unserem Eventkalender eingetragen sind. Es handelt sich dabei um Partys, After-Work-Treffen, Konzerte und weitere Events in Stadt und Kreis Kassel. In der Übersicht sehen Sie, was es für eine Veranstaltung ist und wo sie stattfindet. Beim Klick darauf wird eine detaillierte Beschreibung angezeigt, inklusive der Uhrzeit und der Eintrittspreise. Falls Ihnen eine Veranstaltung fehlt, können Sie sie selbst einreichen.

+ Immer wissen, wo etwas los ist: Der Veranstaltungskalender. © Grafik: Sebastian Lammel

Der Startschuss fiel beim Hessentag

Die Idee für Kassel Live entstand nach dem Kasseler Hessentag 2013. Die HNA hatte den Hessentag in einem eigens eingerichteten Blog minutiös begleitet. Kein Konzert, kein Straßenkünstler, kein Aktionsstand blieb von der Live-Berichterstattung unberücksichtigt. Das Konzept kam gut an: Unsere Leser waren begeistert von der Idee, stets die aktuellsten Informationen über Kassel und die Region gebündelt an einer Stelle zu finden. Damit war Kassel Live geboren: Nach einer Weile auf der Blogplattform Tumblr bauten wir 2014 den Nachrichtenticker auf, den Sie bis heute kennen.

+ Kassel Live auf Tumblr 2014.

Kassel Live in Zahlen

Kassel Live gibt es seit fünfeinhalb Jahren. In dieser Zeit hat sich einiges an Beiträgen, Fotos und Kommentaren angesammelt. Ein Überblick: