Baustelle Drei Brücken: Bahn verschiebt 2500 Tonnen schwere Brücke in Kassel

Von: Andreas Hermann

Verfolgten von oben den Brücken-Einschub: die von der Bahn eingeladenen Studenten der Universität Kassel. © Schachtschneider, Dieter

Neue Bahnbrücke in Kassel verschoben: Das 2500 Tonnen schwere Bauwerk steht jetzt an seinem richtigen Platz an der Wolfhager Straße.

Kassel – Die Anspannung ist groß am Donnerstagabend an der Baustelle Drei Brücken. Für das Verschieben der neuen Bahnbrücke stehen Mensch und Maschinen an der Wolfhager Straße bereit, doch lässt die Freigabe auf sich warten. Der Betonprobewürfel, der im Werk des Kasseler-Beton-Betriebs (KBB) geprüft worden ist, weist zum geplanten Start des Brückeneinschubs gegen 20 Uhr noch nicht die erforderliche Festigkeit auf.

Regen verzögert Baustelle Drei Brücken in Kassel

„Wir müssen abwarten“, sagt Dirk Schütz. Der Projektleiter der Deutschen Bahn (DB) und seine Kollegen haben alles versucht, um bis zu diesem Abend die Verzögerungen aufzuholen. Schuld daran ist der Starkregen, der am Abend zuvor die Baugrube überflutet und das Betonieren unmöglich gemacht hat. Erst am Donnerstagmorgen, nach Trockenlegen der Grube, können die Betonierarbeiten fortgesetzt werden.

Folge: Der bis dahin bestehende zeitliche Puffer ist dahin, nun hinkt die Bahn ihrem Zeitplan hinterher. Doch hat Schnelligkeit bei diesem besonderen Technikeinsatz ohnehin keine Priorität. Die neue Stahlbetonbrücke, die über eine Strecke von etwa 25 Meter an den Platz der alten, abgebrochenen Brücke geschoben werden muss, wiegt 2500 Tonnen – das entspricht dem Gewicht von etwa 500 Elefanten oder eines großen Rhein-Frachtschiffes.

An einem der 18 hydraulischen Zylinder: DB-Projektleiter Dirk Schütz. Die Zylinder hoben die Brücke wenige Zentimeter an, um sie auf der Verschubbahn bewegen zu können. © Schachtschneider, Dieter

Spezialfirma hilft bei Baustelle Drei Brücken mit

Um dieses enorme Gewicht zu bewegen, muss das dafür geschaffene Beton-Fundament entsprechende Festigkeit aufweisen. Gegen 22 Uhr ist dies endlich der Fall. Das Prüflabor gibt telefonisch sein Okay. Der Einschub der Brücke kann beginnen.

Den Start haben auch Studenten der Universität Kassel herbeigesehnt, die den Einschub von einer der Hilfsbrücken aus verfolgen. Viel zu sehen gibt es nicht. Die Bewegung ist kaum wahrnehmbar. Gesteuert wird der Einschub von einer Handvoll Mitarbeiter der Spezialfirma Max Wild GmbH aus dem oberschwäbischen Berkheim.

Das tonnenschwere Bauwerk wird durch 18 hydraulische Zylinder – je neun unter jedem Brückenpfeiler – um wenige Zentimeter angehoben. Als Gleitmittel wird per Knopfdruck auf der orangefarbenen Vorschubbahn, die auf dem Betonfundament montiert ist, Stickstoff ausgebracht. Eine Hydraulikpresse an den Seiten der Pfeiler schiebt die Brücke Zentimeter um Zentimeter voran. „Sie gleitet wie ein Luftkissenboot“, erklärt Schütz. Nach knapp eindreiviertel Stunden ist der Einschub beendet, gegen 23.45 Uhr hat die Brücke ihr Ziel erreicht.

Bagger an Seilen: Nach dem Brückentausch hat noch in der Nacht das Verfüllen der Baugrube begonnen. © Schachtschneider, Dieter

Großprojekt der Drei Brücken in Kassel: Knapp hinter dem Zeitplan

Auch Hans Roth, Ortsvorsteher von Rothenditmold, schaut sich an diesem Abend auf der Baustelle um. Sein Interesse gilt aber vor allem den Resten der abgebrochenen Brücke. „Wir wollen einige Sandsteine im Stadtteil verwenden“, sagt Roth. Damit wolle man den Eingangsbereich der Naumburger Straße und die Böschung am Windpark Jahn gestalten.

Wie die Bahn am Freitagmorgen berichtet, hat der Vermesser bereits in der Nacht die korrekte Endlage der neuen Brücke festgestellt. Sie hofft, die etwa zwei Stunden, die sie hinter dem Zeitplan liegt, bis zum Ende der Straßen-Vollsperrung am 16. August aufholen zu können.

Die neue Brücke über die Wolfhager Straße: Die orangefarbenen Vorschubbahnen (vorn vor dem linken und rechten Brückenpfeiler) verdeutlichen die Strecke, über die das komplette Bauwerk am Donnerstabend mittels hydraulischer Presse geschoben worden ist. © Dieter Schachtschneider.

Übrigens ist die Kasseler Bahnbrücke nicht die erste und größte, die in der Region durch hydraulischen Druck geschoben wurde. 2019 wurde so in Bad Karlshafen bereits die neue, rund 3000 Tonnen schwere Weserbrücke bewegt. Im Herbst soll an den Drei Brücken der zweite Neubau nach Abbruch der alten Brücke auf diese Art platziert werden. Er steht schon fast fertig zum Einschub bereit. (Andreas Hermann)

Hintergrund: Mehr als drei Brücken Die Ortsbezeichnung „Drei Brücken“ in Kassel passt nicht. Tatsächlich führen vier Eisenbahnbrücken zwischen Angersbach- und Zentgrafenstraße über die Wolfhager. Mit Einrichtung der Baustelle ist es noch komplizierter, führen seither doch noch drei zusätzliche grüne Hilfsbrücken über die Bundesstraße. Und für die zwei zum Abbruch vorgesehenen alten Brücken wurden in der Baustelle bereits die neuen vormontiert. Eine Zeitlang, nämlich bis zum Abbruch der ersten alten Brücke Anfang der Woche, gab es dort also sogar neun Brücken. Ende 2024, nach Abschluss der Arbeiten, sollen es dann wieder vier Brücken an den Drei Brücken sein.