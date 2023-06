Mountainbike-Trailpark startet ohne Lift: Stütze war marode, obwohl die Anlage Tüv hat

Von: Bastian Ludwig

Getestet und für gut befunden: Erfahrene Mountainbiker wie Martin Koerhuis und Julia Hensi durften die Strecken des neuen Trailparks bereits befahren. © Luxfotowerk

Die Eröffnung des Mountainbike-Trailparks im Naturpark Habichtswald steht kurz bevor. Allerdings vorerst ohne Lift.

Kassel - Wenn der Naturpark Habichtswald nächste Woche Sonntag, 18. Juni, seinen neuen Trailpark eröffnet, werden Mountainbiker dort etliche Hindernisse zu überwinden haben. Doch im Vorfeld der Eröffnung mussten zunächst die Betreiber des Trailparks und der dortigen Liftanlage eine weitere Hürde meistern.

Zuletzt hatten Kühe auf einer Weide, über die eine der Strecken führt, die Arbeit der Streckenbauer beschädigt. In mühsamer Handarbeit gestaltete Steilkurven waren zertrampelt worden. Inzwischen hat zwar die Viehherde das Interesse an der Strecke wieder verloren, nun aber eröffneten sich unerwartete technische Probleme mit dem Skilift. Dieser sollte eigentlich zum Start des Trailparks in Betrieb gehen, um künftig auch die Mountainbiker zur Bergstation Hohes Gras zu bringen.

Als Liftbetreiber Patric Dreher, der auch den Trailpark gestaltet hat, jüngst den Lift nochmals inspizierte, fiel ihm der Querträger einer Liftstütze ins Auge, die im Steilhang steht. Als sich Dreher den Querträger aus der Nähe ansah, entdeckte er einen massiven Rostbefall. An einer Stelle hatte der Rost den Stahlträger so stark angegriffen, dass ein Loch entstanden ist. „Da kann ich drei Finger durchstecken“, sagt Dreher.

Damit war klar, dass der Lift nicht rechtzeitig in Betrieb gehen kann. Dabei war die Anlage zuletzt im Dezember 2021 vom Tüv Hessen untersucht worden. Die Prüfplakette gilt bis Dezember 2023. Doch diese war nun nichts mehr wert. „Nachdem ich als Betreiber den Schaden entdeckt habe, kann ich keinen Betrieb zulassen“, so Dreher.

Unerwartete Reparatur: Ein Querträger einer Liftstütze musste ausgetauscht werden, weil sie trotz Tüv-Abnahme marode war. Lukas Mai (von links), Jonas Reichwein, Florian Günther (alle Schlosserei Siemon), Frank Wiemann (Wiemann Baumaschinen) und Patric Dreher an der Baustelle im Steilhang. Vor ihnen der neue Querträger. © Bastian Ludwig

Dreher hatte den Lift mit gültiger Tüv-Plakette von der Familie Bröffel erworben. Dieser macht er keinen Vorwurf. Schließlich hätten sich die Bröffels auch auf die Prüfergebnisse verlassen. Mit der Schlosserei Siemon aus Kassel fand er zum Glück einen Betrieb, die den Stahlträger nach den alten Lift-Bauplänen aus 1971 rekonstruierte. Beim Austausch des Trägers am Mittwoch, bei dem auch die HNA zugegen war, äußerten sich die Metallbauer auch zum Zustand des beschädigten Trägers. Ein solcher Rostschaden könne nicht erst seit der jüngsten Tüv-Prüfung entstanden sein. Dafür brauche es mindestens acht bis neun Jahre. Eine kurzfristige HNA-Anfrage zu dem Thema beantwortete der Tüv Hessen am Freitag nicht mehr.

Um den Lift in den nächsten Wochen in Betrieb nehmen zu können, ist Dreher abermals auf den Tüv angewiesen. Dieser muss die Anlage nun nochmals unter Volllast testen. Dies werde einige Zeit in Anspruch nehmen. „Aber Sicherheit geht vor“, sagt Dreher, der im Harz einen ähnlichen Park betreibt.

Beim Aufbau der Beschilderung: Naturpark-Geschäftsführer Jürgen Depenbrock (links) und Mitarbeiter Joachim Fette am Parkplatz „Roter Stollen“. © Bastian Ludwig

Der Start des Trailparks sei aber nicht vom Liftbetrieb abhängig, stellt Jürgen Depenbrock, Geschäftsführer des Naturparks, klar. Die offizielle Eröffnung werde wie geplant am 18. Juni, ab 11 Uhr am Wanderparkplatz „Hohes Gras“ stattfinden. Nach einigen Eröffnungsreden wird die Strecke freigegeben. Zudem wird auf dem Parkplatz eine kleine Messe stattfinden, auf der zehn örtliche Händler Mountainbike-Trends präsentieren. Die Waldgaststätte „Hohes Gras“ wird für Verpflegung sorgen. Naturpark und Dreher weisen darauf hin, dass der Trailpark erst ab 18. Juni befahren werden kann. Leider würden sich nicht alle daran halten.

Unterdessen hat der Naturpark bereits für die Beschilderung des Trailparks gesorgt. 40 Hinweistafeln informieren unter anderem über die sieben Streckenabschnitte, deren Verlauf und Schwierigkeitsgrade. Die Abstufung des technischen Anspruchs reicht von Rot (schwer), über Orange, Gelb und Grün. Zudem gibt es Schilder, die Wanderer und Radfahrer auf Rücksichtnahme hinweisen.

Vor der Freigabe des Trailparks musste er bereits von Fachleuten getestet werden. Dafür war auch der frühere Moutainbike-Profi Fabian Waldenmaier engagiert worden. Als zuständiger MTB-Koordinator beim Bund Deutscher Radfahrer habe Waldenmaier sich begeistert vom Ergebnis gezeigt, so Depenbrock. Ein besonders steiler Abschnitt im 3,5 Kilometer langen Streckennetz ist aber noch nicht fertiggestellt. Er wird als sogenannter „Bröffel-Trail“ parallel zur Skipiste hinabführen. Noch im Sommer soll er eröffnet werden, verspricht Dreher.

Der Einstieg in den Trailpark wird nicht am Wanderparkplatz „Hohes Gras“ sein, sondern am Parkplatz „Roter Stollen“. So soll verhindert werden, dass der Parkplatz an der Waldgaststätte Hohes Gras überlastet wird. Der Naturpark hofft, dass die KVG künftig einen Bus mit Radanhänger einsetzt, der die Mountainbiker von Kassel zum Hohen Gras bringt. Er wolle weiterhin dafür werben, sagt Depenbrock. Er selbst rechnet mit einer großen Resonanz auf das neue Angebot. Das dürfe nicht für erheblich mehr Autoverkehr im Habichtswald sorgen. (Bastian Ludwig)