Neue Ideen für Ruruhaus: Student gewinnt Architektur-Wettbewerb

Von: Matthias Lohr

Ein Gemeinschaftshaus für eine niedrigschwellige Nutzung: Architekturstudent David Sadowsky hat das Ruruhaus in der Treppenstraße neu erfunden. © Matthias Lohr

Der Kasseler Student David Sadowsky gewinnt mit seinem Vorschlag für das „Ruruhaus 2.0“ einen Architekturwettbewerb.

Kassel – Wie Tausende documenta-Besucher hat auch David Sadowsky vorigen Sommer das Ruruhaus für sich entdeckt. In dem ehemaligen Kaufhaus an der Treppenstraße schlug das Herz der Weltkunstschau. Das Gebäude war Café, Buchladen, Veranstaltungsort, Info-Point, Ticketschalter und Büro für documenta-Mitarbeiter. Architekturstudent Sadowsky war positiv überrascht, wie gut die unterschiedlichen Funktionen getrennt voneinander funktionierten: „Und auch das Zusammenwirken fand ich sehr gelungen.“

Für den Studienpreis des Bundes Deutscher Architektinnen und Architekten Hessen (BDA) hat der 27-Jährige quasi ein Ruruhaus 2.0 entworfen und damit die mit 600 Euro dotierte Auszeichnung gewonnen. Aufgabe war es, einen möglichen Umbau des Gebäudes als Gemeinschaftshaus mit Bibliothek zu entwickeln. Gesucht wurde ein Ort für „die gemeinschaftliche, niederschwellige Nutzung in der Innenstadt“. Mit anderen Worten: Das Konzept der Reisscheune, mit der das indonesische Kuratorenkollektiv Ruangrupa während der documenta das gemeinschaftliche Arbeiten und Teilen beschrieb, soll fortgeführt werden.

Sadowsky hat dafür das denkmalgeschützte Gebäude aus dem Jahr 1950 neu erfunden. Genau genommen besteht die ehemalige Sportarena aus zwei höheren und einem länglichen Gebäude in der Mitte. Dem angehenden Architekten ist es gelungen, die drei Teile zusammenzubringen. Dazu schlägt er eine Bibliothek mit großen Medien- und Kommunikationsflächen vor. Eine parallel zur Treppenstraße verlaufende Sitz- und Lesetreppe verbindet die Ebenen. Für eine helle Atmosphäre sorgen kreisrunde Öffnungen in den Fassaden und im Dach. „Das ergibt ein spannendes Bild“, sagt Sadowsky.

Die Jury lobt, „wie geschickt mit baulichen Eingriffen in die Struktur des Nachkriegsgebäudes neue räumliche Qualitäten entwickelt werden“. Trotzdem bleibe das Haus als historisches Auftaktgebäude zur Treppenstraße erkennbar. Der Entwurf mache eine niedrigschwellige Nutzung etwa bei Bildungsangeboten möglich.

Dies ist nicht nur dem BDA wichtig. Auch Kommunalpolitiker betonen immer wieder, dass die City einen Ort brauche, an dem Menschen zusammenkommen – gerade in Zeiten, in denen viele Innenstädte veröden. Das Ruruhaus wurde nach der documenta zunächst als Impfzentrum genutzt. Zuletzt fand dort eine Kunstausstellung statt. Wie es weitergeht, ist offen. Es gibt Überlegungen, dort die Stadtbibliothek, das documenta-Zentrum oder ein Zentrum für Kreativwirtschaft unterzubringen.

Stadtbaurat Christof Nolda (Grüne) kann sich diese und andere kulturelle Nutzungen vorstellen, wie er sagt: „Durch den Erbpachtvertrag hat die Stadt das Potenzial, hier zu gestalten.“ Und das an zentraler Lage in der Innenstadt

Student Sadowsky würde eine Bibliothek favorisieren. Er wird wahrscheinlich nicht mehr in Kassel sein, wenn das Ruruhaus wieder zum Leben erweckt wird. Der aus der Nähe von Hamburg stammende Mann steht kurz vor seiner Master-Arbeit. Mit seiner Frau, die ebenfalls in Kassel studiert hat, will er bald nach Berlin ziehen.

Sein Entwurf für das Ruruhaus enthält übrigens auch ein Radparkhaus, das von der Wolfsschlucht erreichbar ist. Für Sadowsky sind Radparkhäuser wichtig, um Innenstädte zu beleben – gerade in Kassel. „Die Dominanz des Autos“, sagt er, „muss in Kassel weniger werden.“

Anerkennungen beim BDA-Studienpreis gab es für Carina Gries und Hilal Tasdemir sowie Jean Jaques Michel, Harm-Matz Schmidt und Jonas Wirth.