Neue Pläne für früheres Sternerestaurant Voit in Kassel

Von: Axel Schwarz

Im Spätsommer soll es hier weitergehen: Die Räumlichkeiten des früheren Sternerestaurants Voit an der Friedrich-Ebert-Straße werden derzeit umgestaltet. © Dieter Schachtschneider

Im seit Januar geschlossenen „Voit“ an der Friedrich-Ebert-Straße wird für Spätsommer eine Neueröffnung vorbereitet. Die künftigen Betreiber sind in Kassel bereits gastronomisch aktiv.

Kassel – Es tut sich was in den früheren Räumen des „Voit“ an der Friedrich-Ebert-Straße: Das Spitzenrestaurant, das zeitweise mit dem ersten „Michelin“-Stern Kassels ausgezeichnet war, hatte im Januar aufgeben müssen. Dass die Räume seit Kurzem für eine neue Nutzung vorbereitet werden, können Passanten an der neuerdings mit Zeitungspapier abgeklebten Glasfront des Lokals erkennen,

Wer drinnen werkelt, sind die Betreiber des Bistros „Stadt Land Fluss“ am Unterneustädter Ufer der Walter-Lübcke-Brücke. Erst kürzlich hatte Betriebsleiter Mats Martinsohn bestätigt, dass der zunächst befristete Betrieb dort auf Dauer weitergehen solle. Das gelte auch weiterhin, sagte Martinsohn; das frühere „Voit“ solle ein Zweitstandort werden: Mit der Übernahme der freien Räume „haben wir eine Gelegenheit genutzt, weil wir Lust darauf haben“.

Auch das Kasseler Gastro-Publikum hat offenbar Lust auf den ungezwungenen Stil, mit dem Martinsohn und Küchenchef Till Rettig – beide sind Jugendfreunde – schon im „Ahoi“-Biergarten bei der documenta im Vorjahr Sympathiepunkte gesammelt haben. Regional, nachhaltig und niedrigschwellig geht es seit Jahresbeginn im früheren „Al Fiume“ am Unterneustädter Fuldaufer weiter.

Das neue Lokal im Vorderen Westen solle im Spätsommer eröffnet werden und ebenfalls „Stadt Land Fluss“ heißen, sagte Martinsohn: Die Atmosphäre werde ähnlich sein, aber für die Friedrich-Ebert-Straße „entsteht ein neues Konzept, das wir gerade erst entwickeln“.

Näheres wollen die Macher erst berichten, wenn diese Planungen abgeschlossen sind. Zum Quartierfest im Vorderen Westen am Samstag, 17. Juni, wollen sie vor dem früheren „Voit“ bereits Flagge zeigen mit Wein, Käsetellern, den aus dem „Ahoi“ bekannten Breitbandpommes und DJ-Klängen. Aber Einblicke in die Baustelle werde das Publikum dabei noch nicht nehmen können, sagte Mats Martinsohn. Allenfalls solle die Glasfront des Lokals bis dahin eventuell noch mit einer attraktiveren Sichtschutzbeklebung versehen werden.

Hinter den Gastro-Aktivitäten an allen genannten Standorten steht die Well Lifestyle GmbH des vielseitig aktiven Kasseler Unternehmerpaars Uwe Kleinkauf und Kirstin Homburg-Kleinkauf. In dem Thema sei derzeit viel Musik drin, schildert Martinsohn: „Nach der Coronazeit haben viele Leute Lust auf Neues“ – als Gäste wie auch als Jobber im Gastro-Bereich. „Wir bauen gerade ein großes Team zusammen, für die künftig zwei Stadt-Land-Fluss-Standorte und für den Ahoi-Biergarten.“

Auf letzterem Gelände an der Blücherstraße, das den Kleinkaufs selbst gehört, wird man ab Samstag, 17. Juni, wieder Tret- und Paddelboote sowie Stehpaddelbretter mieten können. Was den Biergartenbetrieb dort betrifft, steht laut Martinsohn eine Genehmigung seitens der Stadt Kassel nach wie vor aus.